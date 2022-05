Come ogni anno, anche in questo 2022 è finalmente arrivato il 4 maggio: una data simbolica per tutti i fan di Guerre Stellari, che attendono sempre con ansia quella ricorrenza ormai riconosciuta come Star Wars Day. Un giorno ricco di significato per gli appassionati da ogni parte del mondo… Sapete perché proprio il 4 maggio, vero?

Star Wars Day: come e quando nasce

Siamo sul finire degli Anni Settanta, con George Lucas al lavoro su L’Impero colpisce ancora, quando nel Regno Unito si tennero le elezioni. A vincere fu la conservatrice Margareth Thatcher, prima donna ad entrare al numero 10 di Downing Street come Primo Ministro. Un evento epocale celebrato dal partito con l’acquisto di una pagina intera sul London Evening News, la quale recitava: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”.

Furono in molti a notare la somiglianza con il motto dei Jedi “May the Force be with you”, con l’assonanza tra Force e Fourth (quarto, dato che in inglese i giorni si identificano con i numeri cardinali) a rendere il tutto ancor più lampante. Passano gli anni, e nel 2011 il Toronto Underground Cinema decise di realizzare una rassegna dedicata a Star Wars proprio il 4 maggio: in seguito anche locali e parchi di divertimento iniziarono a dedicare nella giornata del 4 maggio degli eventi in omaggio a Star Wars e… Lo Star Wars Day divenne un evento ricorrente e, soprattutto, (ri)conosciuto in tutto il mondo!

Come festeggiare questa ricorrenza così speciale? Abbiamo raccolto per voi una serie di gadget di ogni genere, perfetti per celebrare lo Star Wars Day 2022 in tutto il suo splendore. Pronti a un viaggio in una galassia lontana lontana?

Star Wars Day: i migliori gadget

Star Wars – Cofanetti Trilogie UHD

Partiamo subito col botto: tre cofanetti contenenti le trilogie che tutti abbiamo imparato a conoscere e amare negli anni. Il modo migliore per scoprire e riscoprire la saga di Star Wars, con tre box Blu Ray in qualità UHD perfetti per celebrare il 4 maggio in grande stile, nonché un’ottima idea regalo per ogni appassionato ma anche per coloro che si stanno appena affacciando alla serie.

Revell – Millenium Falcon Model Kit

Un gadget forse un po’ costoso ma dal design davvero, davvero speciale. Questa riproduzione in scala 1:72 è perfetta in ogni singolo dettaglio, include 6 personaggi e fotoincisioni dal realismo ineccepibile. Non mancano poi luci Led per illuminare i motori, carrelli d’atterraggio, cockpit e una spettacolare rampa di accesso. Il tutto in ben 680 parti da montare a incastro per oltre 48 cm di lunghezza: un pezzo da esibire con orgoglio nella vostra collezione, che lascerà a bocca aperta tutti gli amanti di Star Wars e non solo!

The Star Wars Archives. 1977-1983

Passiamo ora a una vera chicca per i collezionisti più appassionati: un volume davvero imperdibile, che racchiude storie, aneddoti e immagini anche inedite direttamente dalla primissima trilogia di Guerre Stellari. Un modo per scoprire ancora e ancora tre pellicole che hanno scritto la storia del cinema: siete pronti a vivere gli episodi IV, V e VI in un modo mai visto prima? Questa stupenda edizione Taschen da 512 pagine sì, fa proprio al caso vostro!

Videogiochi Star Wars

La saga di Star Wars ha tanto da raccontare anche dal punto di vista videoludico, e negli anni abbiamo assistito a moltissime perle che meritano di essere giocate da appassionati e non. Ne abbiamo selezionati tre: il frenetico Jedi Fallen Order di Respawn Entertainment, l’esclusiva Jedi Knight Collection e la più recente LEGO Star Wars : The Skywalker Saga. Tre esperienze diverse ma che, vi assicuriamo, ogni fan di Guerre Stellari merita assolutamente di vivere!

Monopoly The Mandalorian

Esiste un gioco da tavolo più iconico di Monopoly? In questa fantastica edizione ispirata a The Mandalorian potrete ritrovare quel fantastico viaggio che tutti abbiamo imparato a conoscere nella serie Disney Plus, con tante piccole sorprese pensate apposta per i veri appassionati dell’universo di Guerre Stellari. Un vero pezzo da collezione, per vivere tutte le emozioni di The Mandalorian in un modo davvero particolare.

Star Wars – Cinturini Apple Watch

Avete un Apple Watch e non vedete l’ora di dargli il vostro personalissimo tocco da fan di Star Wars? Beh, se cercate un modo davvero particolare per personalizzare il vostro smartwatch non cercate oltre: ecco a voi tre cinturini realizzati con licenza ufficiale, con design unici nel loro genere dedicati all’universo di Star Wars. Siete amanti dello stile vintage o preferite la classica armatura da Stormtrooper? O, perché no, magari siete più tipi da Darth Vader?

Funko Pocket Pop Keychain Star Wars

Altro giro, altre tre proposte eccezionali per personalizzare… Quel che volete! Abbiamo selezionato per voi tre fantastici portachiavi firmati Funko Pocket Pop, con tre design unici nel loro genere perfetti per esprimere tutto il vostro amore per Guerre Stellari: dal tenerissimo Baby Yoda a Darth Vader, passando per il classico Stormtrooper. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Stickers Pack Star Wars

Tanti, tantissimi adesivi dedicati a Star Wars: per l’esattezza addirittura 200, in un pack davvero eccezionale per personalizzare laptop, snowboard, casco, chitarra, skateboard e molto altro. Realizzati in PVC, spessi e durevoli ma soprattutto con un design unico e inimitabile… Con tutta l’essenza del fantastico universo di George Lucas!

T-Shirt Star Wars

Magliette a tema Star Wars realizzate con licenza ufficiale, in cotone 100% e con dei design davvero molto particolari. Ne abbiamo selezionate alcune molto speciali, ottime per festeggiare come si deve lo Star Wars Day ma anche per celebrare ogni giorno l’amore per questa saga così spettacolare. Disponibili in taglie diverse, lavabili in lavatrice e con un’ampia gamma di scelta tra disegni e stili di ogni tipo.

The Child Animatronic Edition

Un giocattolo perfetto per grandi e piccini (ma sì, soprattutto per i più grandicelli!) dedicato a uno dei personaggi più amati della serie The Mandalorian. Ecco a voi The Child, anche conosciuto come Baby Yoda, in una versione davvero unica: ben 25 combinazioni di suoni e movimenti, perfetti per rievocare le atmosfere della serie con un design e una cura dei dettagli davvero unici nel loro genere. Non male, vero?

Star Wars Action Figure

Chiudiamo con tre fantastiche Action Figure direttamente dall’universo di Star Wars: tre veri e propri pezzi da collezione, perfetti come idee regalo per tutti quegli appassionati che adorano conservare i loro ricordi della saga in un modo del tutto unico e speciale. Si tratta in ogni caso di prodotti realizzati con licenza ufficiale, curati nei minimi dettagli e adatti a essere esposti praticamente ovunque.

