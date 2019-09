Star Wars: George Lucas deluso dalla nuova trilogia! Bob Iger spiega il perché!

Notoriamente, George Lucas è rimasto deluso dalla nuova trilogia di Star Wars. In queste ultime ore, Bob Iger ha spiegato le motivazioni.

Star Wars, si sa, è una delle migliori saghe cinematografiche al mondo, e lo testimoniano tutti gli appassionati sparsi per tutto il globo. Questa grandissima opera ha raccolto e affascinato milioni di spettatori, ma l’ultima trilogia non ha particolarmente colpito George Lucas, la mente che ha creato questo meraviglioso universo narrativo.

A confermare tutto ciò è l’Amministratore delegato della Disney, che ha confermato che il papà di Star Wars non ha accettato la nuova trilogia partita dal lavoro di J.J. Abrams, sostenendo che non è stato introdotto alcun tipo di innovazione alla trama, alle tecnologie e agli universi di Guerre Stellari.

“Poco prima del debutto globale, Kathy [Kathleen Kennedy, presidente della LucasFilm] ha proiettato Il Risveglio della Forza a George“, spiega il CEO di Disney nel suo nuovissimo libro. “Non ha nascosto la sua delusione. ‘Non c’è niente di nuovo’, ha detto. In ciascuno dei film della trilogia originale, era importante per lui presentare nuovi mondi, nuove storie, nuovi personaggi e nuove tecnologie. In questo, ‘non ci sono stati abbastanza salti visivi o tecnici in avanti’“.

STAR WARS: EPISODE VI - THE RETURN OF THE JEDI (US 1983) LUCASFILMS/20TH FOX GEORGE LUCAS (executive producer) centre Date: 1983

Alla delusione di George Lucas si sono aggiunti anche tantissimi appassionati che hanno espresso la loro totale disapprovazione verso la nuova trilogia, e sostenendo che quest’ultima avesse tantissime analogia con quella precedente (quella creata e diretta dallo stesso Lucas), come l’ambientazione di Jakku simile a quella di Tatooine.

In ogni caso, il botteghino ha dato un riscontro completamente inverso, e chissà cosa accadrà il prossimo 20 dicembre, quando arriverà nelle sale cinematografiche il nuovo e ultimo capitolo della saga, Star Wars: The Rise of Skywalker. Non mancheranno aggiornamenti in merito, continuate a seguirci.