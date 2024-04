Star Wars Outlaws: il nuovo trailer introduce la storia e conferma la data d'uscita

In seguito a diversi leak apparsi nelle ultime ore in rete, Ubisoft ha deciso di rilasciare un nuovo trailer per Star Wars Outlaws, il quale introduce la storia e ufficializza la data d'uscita del gioco, fissata per il 30 agosto 2024 per PS5, Xbox Series X|S e PC, con i preordini già disponibili alla pagina ufficiale nel sito di Ubisoft.

Il trailer si concentra principalmente sulla trama e presenta il sottobosco criminale degli Outer Rims, un elemento chiave di Outlaws. In particolare, viene introdotta la famiglia criminale dei Zerek Besh, descritta come "nuova, ricca e letale", che sembra esercitare una grande influenza su altri gruppi criminali come gli Hutt e l'Alba Cremisi. Naturalmente, anche loro sono interessati alla protagonista, Kay Vess.

Kay, accompagnata dal suo adorabile animaletto Nix, è costretta a comprare la sua libertà rubando una grande fortuna ai Zerek Besh. Si prospetta, dunque, una trama complessa, che vedrà la protagonista formare una squadra di furfanti per portare a termine il compito.

Il trailer, ovviamente, mostra anche elementi iconici all'interno del mondo di Star Wars, come il Fossato del Sarlacc e un incontro con Jabba the Hutt. Come vi abbiamo accennato in apertura, quello rilasciato da Ubisoft oggi è uno story trailer, mentre quello dedicato al gameplay uscì lo scorso giugno in occasione dello Ubisoft Forward.

Vi ricordiamo che si tratta del primo gioco ambientato nell'universo di Star Wars a essere completamente open world, dato che nemmeno Jedi Survivor, nonostante abbia una mappa immensa, lo è completamente. Il gioco è ambientato tra L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, un periodo scalfito da tensioni in tutta la Galassia: Han Solo è stato imprigionato nella carbonite (lo possiamo persino vedere nel trailer), mentre l'Impero ha iniziato a costruire la seconda Morte Nera su ordine di Palpatine.

Insomma, le aspettative su Star Wars Outlaws si alzano, per cui non ci resta che attendere di saperne di più a riguardo!