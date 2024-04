Tra un paio di giorni gli abbonati Xbox Game Pass potranno giocare a Star Wars Jedi: Survivor. Si tratta del seguito di un grande successo (anche lui disponibile nell’offerta Microsoft), uscito circa un anno fa. In molti lo hanno comprato e ci hanno già giocato, mentre per tanti altri sarà l’occasione di provarlo senza spese aggiuntive oltre all’abbonamento che già pagano.

Il che ci porta a una questione sempre attuale: vale la pena di comprare un gioco al “day one”, cioè appena esce?. Oppure è meglio avere un po’ di pazienza, rinunciando a qualche vantaggio ma ottenendone altri?. Nelle prossime righe ecco le nostre 5 ragioni per non comprare un gioco al day one, ma vi consigliamo anche di leggere l’articolo gemello “5 ragioni per comprare un gioco al day one”.

Bug e problemi tecnici

I giochi appena rilasciati spesso presentano problemi tecnici come bug, glitch ed errori di sistema che possono compromettere l'esperienza di gioco.

In genere questi problemi vengono risolti nell’arco di qualche settimana, ma a volte passano mesi. In ogni caso, di sicuro il gioco migliora nel tempo quasi sempre. Star Wars Jedi Survivor, in copertina, è un esempio lampante, ma è solo uno dei tanti.

Prezzo

Banale, ma i videogiochi al day one tendono ad avere un prezzo più elevato rispetto a quelli che sono sul mercato da più tempo. Aspettare qualche tempo può significare ottenere lo stesso gioco a un prezzo più conveniente. Nel caso di Stars Wars Jedi: Survivor, gli abbonati possono averlo incluso in un abbonamento che già pagano.

Ma ci sono altri casi dove i giochi, dopo qualche mese, possono arrivare anche a 20-30 euro. I titoli Nintendo, non rientrano in questi casi.

All’inizio potrete contare solo su una manciata di recensioni specializzate (comprese le nostre). Utili per farsi un'idea preliminare, ma avere un'idea più ad ampio respiro, con i commenti di altre centinaia di voci, può essere utile.

Leggete commenti sui gruppi social o nelle recensioni sulle schede dei giochi negli store, oppure visitate i forum. Unite i feedback con le review specializzate e fatevi una vostra idea per evitare di comprare qualcosa di sbagliato.

GOTY Edition

Spesso e volentieri, dopo un po’ escono versioni del gioco che includono anche i DLC usciti nel frattempo.

E in genere, il pacchetto con il gioco principale più i DLC, costa meno di quanto avreste speso comprando separatamente al momento dell’uscita. Fallout 4 GOTY può essere un esempio, in questo caso.

Patch per bilanciamento

Se vi interessa l’esperienza multiplayer, allora è consigliabile aspettare almeno qualche giorno, a volte di più, per assicurarsi che il gioco abbia server dedicati e performanti, e che intorno al nuovo titolo si formi una comunità di giocatori abbastanza grande che garantisca anche un bilanciamento decente delle partite online.

Naturalmente, come abbiamo visto nell’altro articolo sul tema, ci sono anche ottime ragioni per comprare un gioco al day one. In buona parte si tratta di una questione personale, qualcosa su cui ognuno di noi avrà la propria visione.

C’è chi gioca poco e può aspettare senza problemi, e chi non potrà resistere alla tentazione di comprare subito il gioco che aspettava da tempo. Tuttavia, nella seconda categoria di persone troverete sempre qualcuno che si è pentito; invece, quelli che aspettano sono generalmente soddisfatti della loro scelta.