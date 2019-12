Star Wars IX, l’intervista di Daisy Ridley contiene un piccolo spoiler!

La lunghissima – ed estenuante – attesa sta terminando con il debutto di Star Wars IX, noto anche come l’Ascesa di Skywalker. In queste ore, l’attrice Daisy Ridley ha rilasciato un intervista, ma nel suo contenuto si cela un piccolissimo spoiler.

L’attrice ha confermato che l’intera sceneggiatura ruota attorno a Palpatine, e questo ritorno farà sicuramente sorridere moltissimi appassionati. Infatti, l’imperatore rappresenta senza ombra di dubbio uno dei villain più riusciti della saga di Guerre Stellari.

“Quando J.J. [Abrams] mi disse per la prima volta che l’Imperatore sarebbe tornato, sono stata assalita dalle stesse domande che tutti i fan si sono posti dopo il primo trailer”, ha spiegato la Ridley. “E poi ho letto la sceneggiatura, ed è stato come: ‘OK, questo è fantastico’. Davvero, l’Imperatore è il cattivo di Star Wars, e deve esserci lui per far funzionare questo film sul serio“.

Per lo stesso regista, questo gran ritorno in Star Wars IX segnerebbe anche un modo perfetto per salutare Palpatine, e di pensionarlo definitivamente. “Se guardi i nove film e guardi quel personaggio, non è così scioccante quando ci pensi: chi è, di cosa parla, qual è il suo piano finale. Il fatto che lui, in una trilogia di trilogie, scomparirebbe e non verrà mai più menzionato o riapparire in qualche modo è strano“.

Come già accennato in molti dei nostri articoli, vi ricordiamo infine che Star Wars: l’Ascesa di Skywalker debutterà il prossimo 18 dicembre in tutte le sale cinematografiche. Siete pronti allo scontro finale?