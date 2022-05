Sarà il romanzo Queen Hope a svelare finalmente uno dei misteri di Star Wars: il passato di Shmi Skywalker. Nota per essere la madre di Anakin Skywalker, Shmi è comparsa per la prima volta in La Minaccia Fantasma, primo capitolo della Trilogia Prequel, in cui i fan della saga conoscevano il giovane Anakin, piccolo schiavo di Tatooine con una particolare affinità con la Forza. Interpretata da Pernilla August, Shmi Skywalker svelava la particolare concezione di Anakin, convincendo Qui-Gonn Jinn che il bambino fosse il Prescelto. Il passato di Shmi Skywalker rimase uno dei misteri di Star Wars, che non venne mai approfondito, specie in seuito alla morte della donna in L’Attacco dei Cloni.

Star Wars: Queen Hope svelerà il passato di Shmi Skywalker, la madre di Anakin Skywalker

Eppure, i trascorsi della madre di Anakin Skywalker sono sempre stati al centro della curiosità dei fan di Star Wars. Non si tratta di una Jedi o di una figura combattiva come la principessa Leia, non era una figura di spicco della politica galattica, ma una semplice schiava di un pianeta periferico, che però divenne la madre di colui che avrebbe portato equilibrio nella Forza. Dei piccoli riferimenti al passato di Shmi Skywalker erano stati svelati nell’Universo Espanso di Star Wars, la ricca produzione di opere corollarie divenute ora Legends e non comprese all’interno della continuity del Canon.

A colmare questa lacuna all’interno del Canon sarà Queen Hope, romanzo di Star Wars scritto da E.K. Johnston, in cui il prologo sarà dedicato interamente a Shmi Skywalker. In un estratto dal romanzo, viene evidenziata la dura vita della donna su Tatooine, pianeta in cui le leggi della Repubblica che vietano la schiavitù sono state ampiamente ignorate:

“Era cresciuta circondata da sabbia e disperazione, costantemente affamata perché il cibo non era mai abbastanza. Sudava mentre lavorava di giorno sotto i soli del deserto e congelava la notte, dopo che il calore era evaporato. LA sua famiglia era sparita, e non c’era nessuno che la confortasse dai tempi in cui era bambina”

Non viene precisato se Shmi proveniva da una famiglia di schiavi o se la fosse divenuta in seguito, ma viene ricostruita la sua vita come tale, enfatizzando le dure condizioni che la spinsero in seguito a volere una vita diversa per il figlio, Anakin. Nonostante l’asprezza della sua vita, Shmi non cedette mai alla disperazione ma preservò un animo buono, come viene specificato nel romanzo, in cui viene ritratta come:

“sempre generosa, sempre pronta ad aiutare chi ne avesse necessità, perché non poteva contenere la sua anima”

Nel romanzo Queen Hope, viene anche svelato come Shmi riuscì a concepire un piano per affrancarsi dalla schiavitù, aiutata da Cliegg Lars, scoprendo come riprogrammare il proprio chip di controllo, una capacità utilizzata in seguito per aiutare altri schiavi.

L’offerta di Disney+