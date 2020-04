Star Wars: una serie al femminile dalla creatrice di Russian Doll

Nella tarda serata di ieri, Variety ha riportato la notizia che Leslye Headland – co-creatrice, showrunner e produttrice esecutive della serie Netflix “Russian Doll” – sta sviluppando una nuova serie televisiva ambientata nell’universo di Star Wars tutta al femminile.

Ovviamente non si conoscono i dettagli del progetto che con tutta probabilità però sarà ambientato in un periodo diverso rispetto a quelli già in cantiere per Disney+ ovvero The Mandalorian – la cui Stagione 2 è ancora in lavorazione ma dovrebbe essere stato già rinnovato per una terza – quella ancora senza nome con protagonista Obi-Wan Kenobi e quella che fungerà da prequel a Rogue One – A Star Wars Story che dovrebbe avere come protagonista Cassian Andor.

Continuano quindi imperterriti i lavori dell’universo televisivo di Star Wars mentre quello cinematografico sembra per il momento stato accantonato.

Proprio riguardo The Mandalorian ricordiamo che Disney+ ha annunciato in concomitanza con le celebrazioni per lo Star Wars Day del prossimo 4 maggio l’arrivo sulla piattaforma streaming di un documentario dedicato alla realizzazione della serie.

In “Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian”, il produttore esecutivo Jon Favreau invita il cast e la troupe a condividere uno sguardo inedito sulla realizzazione della serie che è diventata in breve tempo un fenomeno della cultura pop, dopo la sua uscita a novembre negli Stati Uniti e dallo scorso marzo anche in Italia. Una serie documentario in otto episodi che svela i retroscena di The Mandalorian. Ogni capitolo esplora un diverso aspetto della prima serie televisiva live action ambientata nella galassia di Star Wars, attraverso interviste, scene inedite e tavole rotonde presentate da Jon Favreau.

Le tematiche trattate in questa stagione includono il processo di realizzazione della serie, l’eredità della saga di Star Wars lasciata da George Lucas, il modo come il cast ha dato vita ai personaggi, la tecnologia usata per la serie, il talento artistico dietro la creazione dei modelli, agli effetti e alle creature, oltre alle influenze creative, all’iconica colonna sonora e ai collegamenti con i personaggi di Star Wars e con le scenografie dell’intera galassia.