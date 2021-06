Stargirl 2: trailer e prime anticipazioni

Finalmente è stato pubblicato il trailer di Stargirl 2, la seconda stagione della serie tv creata da Geoff Johns e andata in onda il 18 maggio 2020 per un totale di 13 episodi negli Stati Uniti. Nel trailer possiamo vedere anche Jade, interpretata da Ysa Penarejo, ovvero la figlia del Lanterna Verde Alan Scott, la quale ha fatto la sua prima apparizione nei fumetti nel 1983 in All-Star Squadron n. 25.

Stargirl 2: cosa ci dobbiamo aspettare

È il creatore/produttore esecutivo della serie Geoff Johns a darci un’idea di come proseguirà la trama di Stargirl nella seconda stagione.

La prima stagione di Stargirl si era conclusa con la sconfitta della Injustice Society of America. La rinnovata Justice Society of America, composta da Courtney/Stargirl, Yolanda/Wildcat (Yvette Monreal), Beth/Dr. Mid-Nite (Anjelika Washington), Rick/Hourman (Cameron Gellman) e Pat/S.T.R.I.P.E. (Luke Wilson), era infatti riuscita a fermare il suo piano che avrebbe portato al lavaggio del cervello di tutti gli Stati Uniti. Nel finale però avevamo anche visto Cindy (Meg DeLacy) recuperare una gemma al cui interno dovrebbe risiedere la malvagia entità nota come Eclipso che verrà interpretato in Stargirl Stagione 2 da Nick Tarabay.

Johns sembra proprio non riuscire a contenere la gioia per l’entrata in scena di Eclipso:

“Sono così eccitato per Eclipso. È così terrificante. Ho sempre amato il personaggio. È un antagonista e un cattivo oscuro e spaventoso”.

Johns ha continuato ad offrire qualche informazione in più su chi (o cosa) è dentro il diamante nero di Cindy.

“La cosa al suo interno, questa entità che è intrappolata, è un essere antico che si nutre dei peccati e del dolore e della paura e dell’oscurità dell’umanità. È stato lì per molto e non vede l’ora di fare ciò che fa e di nutrirsi dell’oscurità all’interno dell’umanità. Ci vorrà molto per affrontarlo, e porterà la JSA e ognuno dei nostri meravigliosi personaggi in un luogo che sarà difficile da esplorare per loro.”

Come ben sappiamo però alla fine della prima stagione Shade (l’Ombra in italiano) aveva fatto il suo ritorno insieme a Sylvester Pemberton/Starman (Joel McHale) ritenuto fino a quel momento morto.

Quindi, perché avere un solo cattivo quando se ne possono avere due? Infatti sembra proprio che Shade diventi un personaggio principale di Stargirl 2. Johns sottolinea che l’Ombra non è qualcuno che Courtney e la nuova JSA dovrebbero sottovalutare per un secondo.

Non solo. Ci sono ancora molti oggetti ancora non reclamati che Courtney ha e che non hanno ancora trovato la loro giusta “casa” e che entreranno in gioco durante la stagione, e saranno un fattore decisivo per Courtney che si renderà conto che ci sono alcune cose in tutto questo che lei non può controllare. Come il ritorno di Sylvester Pemberton (Joel McHale).

Guardate il trailer ufficiale:

