Stargirl Stagione 2 – John Wesley Shipp sarà Flash (Jay Garrick)

Nella tarda serata di EW ha confermato che John Wesley Shipp comparirà come guest star in Stargirl Stagione 2 tornando a vestire nuovamente i panni di Jay Garrick ovvero il Flash originale della Golden Age.

Per la precisione, Shipp sarà Jay Garrick nell’episodio 9 della seconda stagione in cui, in una sequenza in analessi, verrà confermato che Flash è il velocista della Justice Society of America di Terra-2. Questa breve descrizione del ruolo dell’attore conferma l’idea non solo che Stargirl è stata idealmente inglobata nell’Arrowverse ma anche che le sue vicende si svolgano di fatto su una Terra parallela rispetto alle altre serie The Flash, Superman & Lois, Batwoman, Black Lightning, Supergirl, and DC’s Legends of Tomorrow.

John Wesley Shipp, veterano dell’Arrowverse ma non solo

John Wesley Shipp è un nome notissimo ai fan DC. Nell’Arrowverse ha interpretato sia Henry Allen, il padre di Barry, che lo stesso Jay Garrick ma soprattutto fu il Barry Allen della serie TV The Flash degli anni ’90. Quest’ultimo ruolo è stato ripreso in svariate occasioni durante gli annuali crossover dell’Arrowverse compreso l’ultimo Crisi sulle Terre Infinite.

Per tutti gli altri il volto di Shipp è associato a quello del papà di Dawson in Dawson’s Creek.

Stargirl Stagione 2 – dove eravamo rimasti?

La prima stagione di Stargirl si era conclusa con la sconfitta della Injustice Society of America. La rinnovata Justice Society of America, composta da Courtney/Stargirl, Yolanda/Wildcat (Yvette Monreal), Beth/Dr. Mid-Nite (Anjelika Washington), Rick/Hourman (Cameron Gellman) e Pat/S.T.R.I.P.E. (Luke Wilson), era infatti riuscita a fermare il suo piano che avrebbe portato al lavaggio del cervello di tutti gli Stati Uniti. Nel finale però avevamo anche visto Cindy (Meg DeLacy) recuperare una gemma al cui interno dovrebbe risiedere la malvagia entità nota come Eclipso che verrà interpretato in Stargirl Stagione 2 da Nick Tarabay.

Alla fine della prima stagione avevamo anche assistito al ritorno di Shade (l’Ombra in italiano) e soprattutto di Sylvester Pemberton/Starman (Joel McHale) ritenuto fino a quel momento morto.