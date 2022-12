Dopo la conclusione di Arrow, serie TV andata in onda sulla CW e durata ben otto stagioni, Stephen Amell aveva dichiarato di aver chiuso con il ruolo di Green Arrow. L’attore ha però di recente cambiato idea spiegando che gli piacerebbe entrare a far parte del nuovo DC Universe nei panni del vigilante mascherato dei fumetti, a patto che si tratti esclusivamente di un film.

Green Arrow, Stephen Amell si candida per un film nel DCU

Se dovessi entrare a far parte del DCU, vorrei soltanto interpretare nuovamente Green Arrow. Voglio dire, le cose sono entrambe separate? Non avevamo due Flash nell’Arrowverse a un certo punto? Non lo so, staremo a vedere. Qualsiasi cosa decidano di fare. Se dipendesse da me, vorrei recitare in un film soltanto perchè, egoisticamente parlando, vorrei fare cose con il personaggio di Green Arrow che sul piccolo schermo non siamo riusciti a fare.

Queste le dichiarazioni dell’attore rilasciate ai microfoni del Geek House Show. Sin dalla sua messa in onda nel 2012 Arrow ha avuto reazioni molto positive, dando vita a numerosi spinoff, tra cui The Flash e Supergirl, che hanno generato il cosiddetto Arrowverse. Nel 2019 i fan hanno potuto addirittura ammirare sul piccolo schermo un adattamento in più episodi di Crisi sulle terre infinite, uno dei fumetti più celebri della DC. Purtroppo anche la CW ha subito uno scossone interno portando alla cancellazione di quasi tutti gli show dell’Arrowverse, tranne Superman & Lois, nato però come spinoff di Supergirl.

Al momento non è chiaro se il personaggio di Green Arrow possa rientrare o meno nei grandi schermi del nuovo DC Universe, ma i piani verranno condivisi da James Gunn e Peter Safran nelle prossime settimane. Quello che è certo è che Wonder Woman 3 è stato ufficialmente cancellato e Henry Cavill non tornerà più nei panni di Superman. Per rimpiazzarlo Gunn sta scrivendo un film nuovo di zecco con protagonista un uomo d’acciaio più giovane durante i suoi primi anni di formazione a Metropolis.