Se il “padre” de Lo Squalo, Jurassic Park e Indiana Jones fa una critica, non potete rimanere indifferenti: Steven Spielberg ha recentemente criticato la Warner Bros. Discovery per il comportamento dei loro responsabili nei confronti dei registi durante la pandemia, accusandoli di aver “buttato i registi sotto l’autobus” dopo aver piazzato i loro film sulle piattaforme di streaming e non al cinema.

Steven Spielberg contro la Warner Bros.: “avete buttato i registi sotto l’autobus”

Spielberg è uno dei registi di maggior successo di tutti i tempi. Molti dei suoi film sono spesso citati come tra i più grandi mai realizzati e non avrebbe bisogno di ulteriori presentazioni. Per capire la popolarità immortale del lavoro di Spielberg, pensate che per l’imminente asta delle teste animatroniche originali utilizzate in ET, ogni testa dovrebbe costare tra $ 2 e $ 3 milioni, nonostante abbia circa 40 anni.

In una recente intervista al New York Times, Spielberg, dall’alto della sua venerabile esperienza, ha voluto rimproverare la Warner Bros. Discovery per il suo atteggiamento nei confronti dei colleghi registi durante la pandemia:

“La pandemia ha creato un’opportunità per le piattaforme di streaming di aumentare i propri abbonamenti a livelli da record. In questo modo si crea anche l’occasione di buttare sotto l’autobus alcuni dei miei migliori amici registi, poiché i loro film non sono stati distribuiti nelle sale senza tante cerimonie. Sono stati pagati e i film sono stati improvvisamente relegati, come è capitato in un caso, su HBO Max. I film di oggi devono essere abbastanza buoni da convincere tutto il pubblico a dirsi a vicenda che valeva la pena andare al cinema, quando le luci si riaccendono”.

Il regista, dunque, si accanisce soprattutto per la conversione dei film che è seguita proprio durante la pandemia: data l’esigenza di stare a casa, molte case di produzione hanno lanciato alcuni film, previsti al cinema, sulle svariate piattaforme di streaming. Questa strategia ha funzionato bene talvolta durante la pandemia ed è stata, anzi, molto apprezzata da alcuni utenti proprio per la capacità di adattamento da parte degli studios, oltre che per il sacrificio. Ma dopo che i cinema hanno finalmente riaperto in sicurezza, quest’atteggiamento ha continuato e molti film attesi al cinema, sono finiti in streaming. Spielberg, infine, ha voluto dire la sua a proposito.

Nel frattempo, la nuova produzione di Spielberg continua a impressionare i critici. Il suo remake del 2021 di West Side Story ha ottenuto recensioni entusiastiche ed è stato nominato per l’Oscar al miglior film, anche se ha avuto scarsi risultati al botteghino. Il prossimo lungometraggio del regista è il dramma semi-autobiografico The Fabelmans, che ha ricevuto ampi consensi dalla critica prima della data di uscita dell’11 novembre 2022. La regia di Spielberg è stata particolarmente elogiata, così come la performance di Michelle Williams e la fotografia di Janusz Kamiński.

A parte il suo lavoro come regista, Spielberg è anche produttore o produttore esecutivo di diverse produzioni di alto profilo che saranno presentate in anteprima nel prossimo futuro. Ciò include il quinto film al momento senza titolo di Indiana Jones, il sequel di Transformers L’ascesa delle bestie e il film biografico di Leonard Bernstein Maestro. Spielberg ha anche svolto un ruolo fondamentale nell’ottenere il via libera al seguito di Twister, recentemente annunciato, Twisters, poiché, secondo quanto riferito, è rimasto molto colpito dalla sceneggiatura del sequel dello sceneggiatore di The Revenant, Mark L. Smith.