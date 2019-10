Stranger Things 4: rivelato il numero di episodi e una possibile data di rilascio

È stato rivelato il numero di episodi che andrà a comporre la quarta stagione di Stranger Things, che sarà trasmessa su Netflix.

Come più volte detto, la terza stagione di Stranger Things ha lasciato tutti gli spettatori con un grandissimo dubbio sul destino di uno dei personaggi più amati della serie, Jim Hopper. Per questo motivo, da alcuni mesi il web è pieno di congetture sulla fine del personaggio interpretato da David Harbour. Lentamente, però, nuovi dettagli vengono rilasciati, e se ben poco sappiamo sulla trama, ci è concesso sapere almeno il numero degli episodi e una possibile data di rilascio

Come riportato da TVLine (potete leggere l’articolo completo a questo link) Stranger Things 4 consterà di otto episodi, proprio come la prima e la terza stagione, e ciò sembrerebbe seguire lo standard dello show televisivo targato Netflix, dove solo la seconda stagione contava di nove episodi. Il portale TVLine, riporta, inoltre, che la quarta stagione di Stranger Things, con ogni probabilità, inizierà ad essere girata a partire da Gennaio e le riprese continueranno fino ad Agosto 2020. Questo significa, probabilmente, che la serie non arriverà su Netflix prima del 2021.

Attenzione, segue un possibile spoiler.

A proposito del destino di Jim Hopper, che come sappiamo si sacrifica al termine della terza stagione, ma in realtà non sappiamo che fine faccia, depistati dalla scena post credit che ci proietta in una base militare russa dove è presente un “Americano”, David Harbour ha dichiarato: “Cosa potrei dirvi? Cosa non dovrei dirvi? Non saprei davvero, ma lo scopriremo insieme. La situazione è davvero seria e lui ha sacrificato se stesso, il che, in termini di storia è davvero molto consistente. Quindi, noi dobbiamo lasciar andare Hopper e vedere se ha una vita altrove, ma non ne sono poi così sicuro!”

Vi ricordiamo che non c’è ancora una data di rilascio ufficiale per la quarta stagione di Stranger Things, e che Netflix ha rivelato ben poco circa la trama di questo nuovo capitolo, come potete vedere nel video qui sopra.