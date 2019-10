Stranger Things 4: una foto potrebbe rivelare il destino di Hopper

Lo scorso mese abbiamo appreso che la serie tv cult Stranger Things è stata rinnovata per una quarta stagione. Tantissimi fan sono ansiosi di vedere cosa succederà ai ragazzi di Hawkings e, soprattutto, di trovare la risposta ad una delle domande fondamentali in vista della quarta stagione: Jim Hopper è vivo? Il personaggio interpretato da […]

Lo scorso mese abbiamo appreso che la serie tv cult Stranger Things è stata rinnovata per una quarta stagione. Tantissimi fan sono ansiosi di vedere cosa succederà ai ragazzi di Hawkings e, soprattutto, di trovare la risposta ad una delle domande fondamentali in vista della quarta stagione: Jim Hopper è vivo? Il personaggio interpretato da David Harbour, alla fine della terza stagione sembrerebbe morto, ma molti fan della serie sperano in un plot twist sbalorditivo che potrebbe rivelarsi nella quarta stagione. Stando a quanto riportato da TV Guide, un fan ha recentemente condiviso una foto di Stranger Things su r/StrangerThings, un subreddit dedicato alla serie. L’immagine ci mostra l’auto di Hopper e farebbe ben sperare nel ritorno del personaggio tanto apprezzato dai fan (potete trovare il post completo a questo link).

Come possiamo vedere, l’immagine ritrae la Chevrolet K5 Blazer del 1980 che Hopper è solito guidare nello show televisivo Stranger Things. Anche se questa non è assolutamente una prova del ritorno di Hopper nella quarta stagione di Stranger Things, è sicuramente un altro indizio che si va a sommare alla serie di ipotesi che vorrebbero Hopper ancora vivo. Oltre a questa foto che farebbe ben sperare i fan, un indizio ulteriore sul destino di Hopper lo abbiamo sicuramente alla fine della terza stagione durane una scena post credit che vede protagonista un militare russo intendo a dare in pasto un prigioniero al Demogorgone e risparmiare “l’americano”. Alcune delle teorie dei fan vorrebbero che l’americano fosse proprio Hopper

Il teaser trailer della quarta stagione, rilasciato poche settimane fa, ci informa, inoltre, che l’ambientazione cambierà, non saremo più a Hawkings ma, probabilmente, nel SottoSopra. Hopper potrebbe anche essere intrappolato in quella dimensione del caos e quindi esistere in parallelo all’universo che conosciamo. Queste, però sono solo supposizioni e per dare una risposta alle mille domande dei fan dovremo aspettare ancora un bel po’, almeno fino a quando non verranno rilasciati altri trailer della quarta stagione di Stranger Things.