Stranger Things, aprono gli store ufficiali dedicati alla serie

L’uscita della quarta stagione di Stranger Things, l’ormai celebre serie Netflix creata dai fratelli Duffer e prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment, si avvicina giorno dopo giorno. Il colosso dello streaming deve ancora annunciare una data di rilascio ufficiale, ma è molto probabile che lo show uscirà nella prima metà del prossimo anno. Nell’attesa, è stato confermato che il prossimo 6 novembre di quest’anno apriranno i primi store ufficiali dedicati proprio a Stranger Things, uno a New York e l’altro a Los Angeles.

Il sito ufficiale mostra alcune delle cose che troveremo all’interno di questi negozi temporanei, tutti ovviamente incentrati sulla serie Netflix e sui suoi personaggi. La descrizione ufficiale recita:

Pronti per una nuova avventura, nerd? Entrate nel primo negozio ufficiale di Stranger Things. Scopri alcuni dei luoghi più iconici dello show e controlla tutti i gadget e le attività radicali che ti aspettano all’interno. Date un’occhiata agli armadietti del Liceo Hawkins, rispondete al telefono giallo a casa di Joyce, giocate al Palace Arcade e fate una passeggiata nel Laboratorio Russo, se avete il coraggio. Sappi solo che potresti trovarti faccia a faccia con un Demogorgone, non dire che non ti avevamo avvertito!

Gli store di Stranger Things proporranno pezzi esclusivi tra cui “Elegorgon”, nato da una collaborazione tra Netflix e iam8bit. Ma non solo: saranno messi in vendita anche i cereali General Mills Stranger Things (confezionati in scatole originali in stile anni ’80) oltre a una grande varietà di action figures Bandai da collezione. All’interno dei negozi sarà possibile prendere parte anche a un viaggio interattivo pieno di momenti fotografici e divertenti easter egg, in grado di immergerci nella città di Hawkins e in ambientazioni iconiche come Joyce’s House, Palace Arcade e Starcourt Mall. Oltre agli store di New York e LA, sono attesi prossimamente al varco anche i negozi di Atlanta, Miami, Boston, Philadelphia, Chicago, San Francisco, Dallas, Seattle, Huston e Washington DC.

Nel cast di Stranger Things 4 troveremo anche Amybeth McNulty (Chiamatemi Anna) nei panni di Vickie, Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family) nel ruolo di Hawkins Patrick, Regina Ting Chen (Regina del Sud, The Falcon and The Winter Soldier) come Ms. Kelly, e infine Grace Van Dien (Charlie Says, The Village) nei panni di Chrissy.