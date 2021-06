Studio rivela l’aspettativa di vita massima per l’essere umano

Un nuovo studio, presentato di recente alla rivista online Nature Communications (potete leggere la pubblicazione scientifica a questo link) dall’azienda biotecnologica Gero con sede a Singapore, dal Roswell Park Comprehensive Cancer Center di Buffalo, New York, e dal Kurchatov Institute di Mosca, descrive nel dettaglio come gli esseri umani abbiano la capacità biologica di vivere al massimo per 120 o 150 anni. Secondo le loro conclusioni, i ricercatori hanno utilizzato modelli matematici per prevedere che, una volta arrivati a circa 150 anni di età, i nostri corpi perdono la capacità di riprendersi da qualsiasi tipo di trauma, stress o malattia.

“Studi come questo si basano su dati storici e attuali provenienti da alcune popolazioni“, ha detto a WordsSideKick.com Judith Campisi, professore al Buck Institute for Research on Aging a Novato, in California, che non faceva parte dello studio. “È un’ipotesi, ma basata su buoni numeri”.

Set di dati completi che includevano cartelle cliniche anonime ed esami del sangue per oltre 500.000 persone sono stati campionati negli Stati Uniti, Regno Unito e Russia per compilare le statistiche del team. Gli studi di questa natura, quelli che potrebbero non prendere in piena considerazione lo stile di vita, il reddito, lo stato socio-economico, l’esercizio fisico e la dieta di una persona, sono usati solo come guida e spesso tendono ad essere imprecisi.

I ricercatori hanno preso a esame due numeri specifici ottenuti dagli esami del sangue per tre diversi gruppi di età: un rapporto tra due tipi di globuli bianchi che combattono le malattie e una misura della variabilità nella dimensione dei globuli rossi.

“Proprio come una persona potrebbe avere i capelli più grigi con l’età, questi due numeri aumentano con il passare del tempo”, ha affermato il dott. Marc J. Kahn, preside della Kirk Kerkorian School of Medicine University of Nevada a Las Vegas, che non era a bordo dello studio. “Gli scienziati li chiamano biomarcatori dell’invecchiamento”.

Dopo aver preso i risultati degli esami del sangue, hanno poi inserito i dati in un modello computerizzato per arrivare a quello che il team chiama “indicatore di stato dell’organismo dinamico” (DOSI) di una persona, che è fondamentalmente una misura dell’età biologica. Gli scienziati coinvolti nello studio hanno incluso i dati relativi ai livelli di esercizio e attività fisica, registrati come numero di passi compiuti al giorno, come un altro componente della convalida. Come previsto, le persone più giovani sono generalmente molto più attive di quelle di età più avanzata.