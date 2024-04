Il principio di Heisenberg sfidato da uno strumento ottocentesco

L'innovazione scientifica continua senza sosta, e il recente lavoro dei ricercatori dell'Università Aalto in Finlandia ne è una prova tangibile. Questo team di esperti ha pubblicato un documento che potrebbe rivoluzionare il campo del calcolo quantistico, grazie all'uso di un dispositivo in grado di superare un problema fondamentale: il rumore di fondo che inficia le misurazioni dei qubit.

I qubit sono l'unità di base della computazione quantistica, una tecnologia in grado di cambiare radicalmente il nostro approccio alla risoluzione di problemi computazionali estremamente complessi, dalle previsioni climatiche alla ricerca farmaceutica. Tuttavia, la misurazione precisa delle performance dei qubit è ostacolata dal Principio di Indeterminazione di Heisenberg, secondo cui l'osservazione di un sistema quantistico ne altera inevitabilmente lo stato.

Per superare questo ostacolo, il team finlandese ha ripreso in mano un vecchio strumento dell'800, il bolometro, adeguandolo alle esigenze della fisica moderna. La nuova versione, il "nanobolometro", lavora in un ambiente vuoto e a temperature prossime allo zero assoluto, permettendo di ridurre quasi completamente il rumore di fondo nelle misurazioni quantistiche.