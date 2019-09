Su Disney+ saranno disponibili scene tagliate dei film Marvel

Continuano ad arrivare informazioni riguardanti il debutto della piattaforma streaming Disney+: non mancheranno contenuti extra da non perdere.

Continuano ad arrivare informazioni riguardanti la nuova piattaforma streaming Disney+ che sarà disponibile tra pochi mesi. Le ultime novità riguardano alcuni contenuti extra inerenti ai film Marvel che gli utenti potranno visionare proprio sul servizio che sarà disponibile a partire dal 2020. Saranno veramente molti i film, serie TV e cartoni animati disponibili su Disney+, ma ciò che più incuriosisce riguarda la presenza di alcune scene tagliate.

Dunque, saranno felici di questo soprattutto i fan dell’Universo Cinematografico Marvel, infatti succede spesso che per esigenze di tempo alcune parti finali dei film devono essere necessariamente tagliate, ma ciò non significa che siano meno importanti di tutto il resto della pellicola. Dunque, per la gioia degli appassionati dell’Universo Marvel su Disney+ saranno disponibili moltissime scene inedite. Quanto detto è stato confermato attraverso la condivisione di uno screenshot direttamente dal servizio, eccolo di seguito:

Sono veramente molti i film e serie TV dedicati all’Universo Cinematografico Marvel, ma non sono da meno quelli inerenti alla saga di Star Wars. Solo per citarne alcuni, sul nuovo servizio streaming saranno disponibili The Mandalorian, The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Loki, Moon Knight, Hawkeye, Ms Marvel e She-Hulk. Per chi ha vissuto, invece, gli amati anni ’90 potrà rivivere alcune delle avventure che più hanno segnato la loro infanzia. Infatti sulla piattaforma Disney+, che arriverà a breve, non mancheranno alcuni dei più grandi classici, quali Lilli e il Vagabondo, Peter Pan e molti altri ancora. Insomma, il nuovo servizio avrà contenuti adatti per ogni esigenza per utenti di ogni fascia di età.