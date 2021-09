Su Italia 2 la maratona di Fire Force

Siete pronti a un weekend di fuoco? Gli episodi doppiati in italiano di Fire Force, anime adattamento dell’omonimo manga (nome giapponese: En’en no shōbōtai) scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo (Soul Eater), tornano su Italia 2 con i primi 5 episodi trasmessi questo sabato 18 settembre dalle 14:30 e gli episodi dal sesto al decimo invece torneranno domenica 19 settembre dalle 14:50.

La maratona di Fire Force è stata annunciata dalla pagina Facebook del canale 66 del digitale terrestre e dalla pagina Facebook di Yamato Video:

La maratona di Fire Force: sinossi dei 10 episodi

S1 Ep1 Shinra Kusakabe si arruola

Al suo primo giorno con l’8a Brigata della Fire Force, Shinra Kusakabe incontra i suoi nuovi compagni e inizia a realizzare la promessa di diventare un eroe.

S1 Ep2 Il cuore di un pompiere

Arthur Boyle, il sedicente ‘Re dei Cavalieri’, arriva all’8a Brigata e subito nascono tensioni tra lui e Shinra.

S1 Ep3 I giochi delle reclute pompiere

Shinra e Arthur gareggiano nei Giochi delle reclute pompiere, una competizione per testare le abilità dei nuovi arrivati.

S1 Ep4 L’eroe e la principessa

All’8a Brigata arriva per sbaglio una chiamata per salvare un cane intrappolato su un albero, a cui rispondono Shinra e Arthur.

S1 Ep5 Scoppia la battaglia

Dopo l’intervento della 5a Brigata, Iris va a interrogare il loro capitano, Hibana, ma viene fatta prigioniera.

S1 Ep6 I fiori di fuoco della promessa

Shinra arriva al faccia a faccia con il capitano della 5a Brigata, Hibana. Durante uno scontro incandescente sara’ rivelato anche il passato della ex suora.

S1 Ep7 Inizia l’indagine sulla 1a brigata

Shinra e Arthur sono inviati nella 1a Brigata per un addestramento, ma il loro compito è indagare sui casi che avvengono nella sua circoscrizione.

S1 Ep8 Gli insetti incendiari

Scoperto che gli Incendiati artificiali sono creati tramite degli insetti, Shinra e Arthur indagano per scoprire quale membro della 1a Brigata sia il colpevole.

S1 Ep9 Malvagità dilagante

Dopo essere arrivato al soccorso di Tamaki, Shinra deve fare i conti con i pugni infuocati di Rekka che non ha alcuna intenzione di perdere.

S1 Ep10 Promessa

Tutti i capitani sono chiamati al cospetto dell’Imperatore per discutere di come gestire il problema dell’Evangelista, mentre Shinra riceve un’altra visita dal Joker.

Vi ricordiamo che l’anime di Fire Force è stato prodotto da Studio David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Cells at Work!), è andato in onda tra il 2019 e il 2020 e si compone di due stagioni per un totale di 48 episodi. Prima di doppiarle in italiano Yamato Animation le ha trasmesse in streaming, in versione sottotitolata, sul suo canale YouTube.

Il manga è scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo e serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha mentre in Italia è pubblicato dalla Planet Manga e potete recuperarlo su Amazon!