Fire Force su Italia 2: la sinossi dei primi 5 episodi

Come vi avevamo già detto l’anime di Fire Force, adattamento dell’omonimo manga (nome giapponese: En’en no shōbōtai) scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo (Soul Eater) verrà trasmesso, per la prima volta in assoluto, su Mediaset Italia 2, canale 66 del digitale terrestre, ogni mercoledì a partire dall’8 settembre in prima serata, ovvero dalle ore 21.10 con 5 episodi consecutivi. Gli episodi saranno poi replicati il giorno dopo, alle ore 23.10 circa.

Mediaset ha quindi rivelato i titoli e le sinossi dei primi 5 episodi di Fire Force.

Fire Force su Italia 2: i primi 5 episodi

Questi i titoli e le sinossi dei primi 5 episodi di Fire Fire.

S1 Ep1 Shinra Kusakabe si arruola

Al suo primo giorno con l’8a Brigata della Fire Force, Shinra Kusakabe incontra i suoi nuovi compagni e inizia a realizzare la promessa di diventare un eroe.

S1 Ep2 Il cuore di un pompiere

Arthur Boyle, il sedicente ‘Re dei Cavalieri’, arriva all’8a Brigata e subito nascono tensioni tra lui e Shinra.

S1 Ep3 I giochi delle reclute pompiere

Shinra e Arthur gareggiano nei Giochi delle reclute pompiere, una competizione per testare le abilità dei nuovi arrivati.

S1 Ep4 L’eroe e la principessa

All’8a Brigata arriva per sbaglio una chiamata per salvare un cane intrappolato su un albero, a cui rispondono Shinra e Arthur.

S1 Ep5 Scoppia la battaglia

Dopo l’intervento della 5a Brigata, Iris va a interrogare il loro capitano, Hibana, ma viene fatta prigioniera.

Fire Force: anime e manga

La serie anime di Fire Force, prodotta da Studio David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Cells at Work!) è andata in onda tra il 2019 e il 2020 e si compone di due stagioni per un totale di 48 episodi.

In Italia le due stagioni sono state diffuse in streaming, in versione sottotitolata, da Yamato Animation, in contemporanea alla messa in onda in Giappone, sul suo canale YouTube. È stato nel corso dei festeggiamenti per il suo 30° anniversario dalla fondazione che Yamato Animation ha annunciato che avrebbe trasmesso, per la prima volta in assoluto, l’anime di Fire Force in versione doppiata in italiano.

I doppiatori italiani sono Andrea Oldani nel ruolo di Shinra Kusakabe, Patrizio Prata dà la voce a Akitaru Obi e Diego Baldo doppia Takehisa Hinawa. Giulia Maniglio è Iris, Elisa Giorgio doppia Maki Oze, Ezio Vivolo è Arthur Boyle, Giada Bonanomi doppia Tamaki Kotatsu e Beatrice Caggiula è Princess Hibana.

Per quanto riguarda il manga di Fire Force è scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo e serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal settembre 2015 mentre in Italia è edito dalla Planet Manga:

In un mondo in cui le persone si trasformano in mostri di fuoco sono state costituite unità speciali di pompieri per far fronte a immani minacce. L’Ottava Brigata di Tokyo è una di queste… e Fire Force racconta la sua storia!

