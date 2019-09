Successors arriva in italiano grazie a Pendragon Game Studio

Pendragon Game Studio localizzerà la quarta edizione dello storico wargame Successors, gioco ambientato durante le sei guerre dei diadochi.

Tra qualche giorno la campagna Kickstarter del gioco in scatola Successors, a cura di Phalanx, giungerà alla conclusione ed abbiamo ricevuto la notizia che Pendragon Game Studio si occuperà della localizzazione italiana di questo gioco da tavolo strategico, ambientato durante l’Impero di Alessandro Magno.

Successors è un gioco ideato da Richard H. Berg (13: The Colonies in Revolt, Phalanx), Mark Simonitch (Hannibal & Hamilcar) e John B. Firer (Successors terza edizione) che immergerà i propri giocatori in un complesso schema politico, caratterizzato da tensioni, azioni spietate e delicate alleanze.

L’edizione di Successors che verrà localizzata da Pendragon Game Studio sarà la quarta edizione di questo celebre wargame, pubblicato per la prima volta da Avalon Hill nel 1997. Questa quarta edizione si presenterà in una veste completamente nuova, contraddistinta da materiali moderni e una grafica più attuale. L’edizione italiana prevederà inoltre la presenza di diversi stretch goal sbloccati durante la campagna di crowdfunding, che renderanno questa localizzazione un prodotto ancora più completo e desiderabile dagli appassionati di questo genere.

In Successors i giocatori saranno chiamati a ricoprire il ruolo dei diadochi, i grandi generali macedoni che alla morte senza eredi di Alessandro Magno si contesero il controllo del vasto impero in una serie di guerre di successione.

Durante ogni partita i giocatori dovranno così affrontarsi per prendere il controllo delle varie province e tessere intricati schemi politici.

Il gioco prevederà diverse meccaniche atte a bilanciare azioni militari e politiche, che permetteranno solo al giocatore più abile e saggio di vincere la partita.

A differenza delle edizioni precedenti la quarta edizione di Successors prevederà un gameplay più immediato, snello e meno farraginoso, grazie al nuovo regolamento e ad una leggibilità maggiore del tabellone e delle carte di gioco.

La campagna Kickstarter della quarta edizione di Successors terminerà il 13 settembre 2019, con consegna stimata ad ottobre 2020. Pendragon non ha reso noto ancora la data di uscita della localizzazione italiana, ma per ulteriori informazioni è possibile seguire i canali ufficiali dell’editore.

Se invece questa news vi ha incuriosito, potete avere più informazioni su Successors sulla pagina ufficiale Kickstarter.