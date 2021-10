Football Americano – Come guardare il Super Bowl NFL 2022

Ormai da qualche anno, il Football americano è uno sport particolarmente amato e seguito anche in Italia, tanto che l’evento clou del campionato nordamericano della NFL, noto come Super Bowl è sempre più popolare anche nel nostro Paese.

Foto di football wife, Pexels

Ogni anno, le due squadre migliori provenienti dai tornei delle leghe di AFC e NFC si affrontano in una finalissima che offre agli spettatori non solo una partita avvincente e combattuta fino all’ultima azione, ma anche uno spettacolo di metà tempo sempre memorabile, che vede protagoniste le più famose stelle internazionali della musica, senza contare gli spot televisivi appositamente realizzati per l’occasione, che si dimostrano sempre delle piccole opere d’arte audiovisiva.

Purtroppo, a causa dei diritti di trasmissione delle partite e degli orari non proprio comodissimi a causa del fuso orario, non sempre è facile seguire il campionato della NFL, né tantomeno il Super Bowl. Ma con questa piccola guida vogliamo aiutarvi a guardare il Super Bowl comodamente dal divano di casa, possibilmente spendendo il meno possibile.

Super Bowl 2022 – Dove si tiene, quando si gioca, i favoriti

Il Super Bowl 2022 si terrà il 13 febbraio 2022 presso il nuovo SoFi Stadium di Los Angeles, California. Inaugurato a settembre 2020, lo stadio ospita ben due squadre, ovvero gli LA Rams (tra i contender) e gli LA Chargers.

Fonte: Wikipedia

Diverse sono le squadre favorite per il Super Bowl 2022, tutte abbastanza agguerrite e con i numeri giusti per arrivare in finale. Nell’ambito della NFC, i Tampa Bay Buccaneers sono i campioni uscenti, capitanati da Tom Brady, che ha lasciato i Patriots dopo 20 anni di servizio, arrivando pure a sconfiggerli nel corso della stagione. Altra squadra da tenere d’occhio è senz’altro rappresentata dagli Arizona Cardinals, una squadra giovane e piena di campioni ingaggiati come free agent. Da citare anche gli onnipresenti Green Bay Packers guidati da Aaron Rodgers e ovviamente i Texan Cowboys che sembrano andare alquanto forte.

In ambito AFC, invece i favoriti sono i Kansas City Chiefs capitananti da Patrick Mahomes, e i Baltimore Ravens, in cui spicca la “sensation” Lamar Jackson. Menzione d’onore ai Buffalo Bills, che portano l’astro nascente Josh Allen, al suo quarto anno di carriera.

Come guardare la NFL e il Super Bowl 2022

Come dicevamo, il Football americano e la NFL sono brand popolari anche in Italia già da tempo. Di conseguenza ci sono vari modi con cui potrete godervi non solo il Super Bowl, ma anche le partite più importanti e gli eventi di rilievo come il Pro Bowl, l’ultima partita della stagione, disputata una settimana prima dell’evento clou e che viene disputata dalle All-Star di entrambe le leghe.

Se volete guardare il Football americano con commento in lingua italiana, ecco le opzioni a vostra disposizione:

Amazon Prime Video

Se avete sottoscritto o se deciderete di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime Video, avrete accesso alle partite del Thursday Night Football, che diventeranno esclusiva Prime nel 2022. Le partite sono spesso di grande rilievo per spettacolarità e livello delle squadre.

Purtroppo, la cattiva notizia è che non potrete seguire il Super Bowl su Prime Video.

Dazn

Buone notizie invece per gli abbonati o per chi deciderà di iscriversi a Dazn! Infatti, la NFL è inclusa nel piano del servizio di sport in streaming. Purtroppo, non è previsto un piano di prova gratuito e l’abbonamento costa 29,90€ al mese. Tuttavia, può essere disdetto in qualsiasi momento e offre tutta la NFL, ogni singola partita, fino al Super Bowl 2022 del 13 febbraio. Inoltre, avrete accesso alla Serie A di Calcio e a tantissimi altri sport.

Come guardare il Football americano e il Super Bowl all’estero

Se vi trovate all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di Dazn o Prime Video, la soluzione è quella di adottare una VPN. Grazie ai servizi di Virtual Private Network, infatti potrete sbloccare i contenuti geolocalizzati, impostando la vostra connessione come se provenisse dall’Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato.

Foto di Kevin Paster da Pexels

Abbiamo stilato per voi una top 3 delle migliori piattaforme di VPN oggi sul mercato, per aiutarvi a scegliere quella più adatta a voi.

ExpressVPN, la migliore di tutte ExpressVPN è il servizio n. 1 per noi di Tom’s Hardware! Ne abbiamo provate diverse, ma ExpressVPN è quella che ci ha convinti di più nel suo complesso. Se volete la sicurezza e la privacy che solo una VPN a pagamento può offrire, l’abbonamento annuale costa meno di 6 euro al mese e vale per 15 mesi, inoltre include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze! Come se non bastasse, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni, senza rischi. VEDI OFFERTA NordVPN, la più conosciuta in Italia NordVPN è quasi imbattibile per il rapporto qualità/prezzo. Se cercate un servizio funzionale, sicuro e performante, potrebbe fare proprio al caso vostro. Potete provare NordVPN gratis per 7 giorni. VEDI OFFERTA Surfshark, ideale per i principianti Di tutte le VPN che abbiamo provato, Surfshark è quella che si rivolge meglio agli utenti alle prime armi, grazie a interfacce user-friendly e impostazioni rapide. Inoltre, se volete provarla senza rischi, è disponibile una garanzia di un rimborso completo entro 30 giorni, il tutto per poco più di 2 euro al mese se si sottoscrive un abbonamento da 24 mesi. VEDI OFFERTA

Se volete approfondire l’argomento, invece, vi invitiamo a leggere i nostri articoli Cos’è una VPN (Virtual Private Network) e VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve.