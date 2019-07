Super Dragon Ball Heroes: le animazioni dell’ultimo episodio fanno impazzire i fan!

Il tredicesimo episodio dell'anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes sfoggia animazioni incredibili che fanno impazzire i fan.

La tredicesima puntata di Super Dragon Ball Heroes, anime promozionale trasmesso esclusivamente in Giappone via streaming, ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo. Era infatti dal finale di Dragon Ball Super andato in onda lo scorso anno, che gli spettatori non assistevano a sequenze animate con questa qualità in un prodotto dal budget televisivo.

Nato al solo scopo di promuovere il cabinato arcade giapponese Super Dragon Ball Heroes, ibrido tra un picchiaduro ed un card game, la serie non ha mai fatto scalpore tra i fan dell’opera di Akira Toriyama. I motivi per quest’accoglienza tiepida sono stati prevalentemente due: il primo è perché la serie è stata distribuita esclusivamente in Giappone a cadenza quindicinale sottoforma di mini-episodi della durata approssimativa di cinque minuti; ed il secondo è perché la storia si muoveva completamente fuori canone, trovando pretesti anche piuttosto deboli per inscenare scontri improbabili tra personaggi appartenenti a linee temporali differenti, come quelli di Dragon Ball GT e Dragon Ball Super (se vi foste mai chiesti quale trasformazione sia la più forte tra il Super-Saiyan IV ed il Super-Saiyan Blue, sappiate che la serie vi fornirà la risposta). La serie ha comunque nel tempo saputo far parlare di sé colmando il vuoto lasciato dalla fine di Super e nell’attesa del film cinematografico Dragon Ball Super: Broly, con i fan più piccoli che si sono divertiti molto nell’assistere ai combattimenti dei loro beniamini.

Le cose sono cambiate con il tredicesimo episodio dal titolo “Super Hearts entra in scena! Una battaglia sconvolente!” disponibile sul portale giapponese del gioco dalla giornata di ieri, che ha catalizzato l’attenzione anche dei più grandi: uno dei villain originali della serie, Hearts, con il potere di manipolare e controllare la gravità a suo piacimento, spinge Goku oltre i suoi limiti in un adrenalinico, spettacolare e velocissimo scontro, le cui animazioni non sfigurano se paragonate a quelle della serie madre. Tanto chiacchierata sui social e nei forum, la puntata è ad oggi la più vista dal lancio dell’anime promozionale, cosa che riaccende ulteriormente nei fan, il desiderio di nuovi episodi settimanali con protagonisti Son Goku & Co.

Merito di questo successo è sicuramente imputabile alla grande equipe d’artisti coinvolta nello staff di produzione: lo storyboard Kazuya Kurasawa, i tre lead animator Yukihiro Kitano, Naotoshi Shida e Miyako Tsuji, ed a supervisionare e porre correzioni al bisogno, il veterano Tadayoshi Yamamuro.

Lo scontro tra Goku ed Hearts continuerà con il quattordicesimo episodio: “La minaccia del Seme dell’Universo! La Furia di Kamioren!!” in arrivo il 28 luglio.