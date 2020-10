Super Nintendo World: ecco la nuova data di apertura!

Nintendo ha annunciato che la prima area del suo parco a tema negli Universal Studios Japan di Osaka sarà aperta al pubblico nella prossima primavera, più tardi rispetto alla tabella di marcia prefissata. Il Super Nintendo World era originariamente previsto per l’apertura prima delle Olimpiadi estive di quest’anno a Tokyo, ma la data è stata posticipata insieme agli stessi giochi olimpici a causa della pandemia di COVID-19.

Giungono, però, delle buone notizie perché la prossima settimana Nintendo aprirà anche un bar e un negozio a tema nell’area Hollywood dell’Universal Studio Japan e per celebrare l’evento sono state condivise alcune foto inerenti agli interni e alla parte esterna delle strutture:

Non solo, Nintendo ha anche condiviso alcune delle prelibatezze che potrete trovare nel menù del bar, tra cui panini e pancake a tema Mario e Luigi, una bevanda Super Mushroom in una bottiglia tropicale e bibite alla frutta con baffi:

Infine c’è stato spazio anche per la pubblicazione di alcuni dei prodotti in vendita nel negozio, tra cui una T-shirt, un marsupio e un cuscino:

Il caffè e il negozio saranno aperti dal 16 ottobre.

Il Super Nintendo World è l’ultimo e il più grande tentativo di Nintendo di concedere in licenza la sua proprietà intellettuale oltre ai videogiochi. Il parco utilizzerà braccialetti Smart che si abbineranno a un’app mobile e consentiranno ai visitatori di prendere parte a un metagame per la raccolta di monete, ma ci saranno anche attrazioni tradizionali, tra cui l’attesissimo giro in Mario Kart. Universal Studios e Nintendo hanno in programma di aprire aree simili, in futuro, anche nei parchi a tema di Orlando, Hollywood e Singapore.