Supergirl 5 e DC’s Legends of Tomorrow 5 su Italia 1, tutte le informazioni

La guida tv Mediaset annuncia la data di partenza italiana di Supergirl 5 e DC’s Legends of Tomorrow 5 fissata per il 2 giugno 2021 attraverso la rete in chiaro di Italia 1.

La trasmissione comincerà alle 14:20 con due episodi di DC’s Legends of Tomorrow 5 e sarà seguita alle 16:10 da altre due puntate di Supergirl 5.

La quinta stagione di Supergirl (su Amazon potete recuperare la Stagione 1 in versione Home Video) è composta da 19 episodi ed è stata trasmessa negli USA, attraverso The CW, dal 6 ottobre 2019 al 17 maggio 2020. In Italia la serie è stata in onda per la prima volta dal 21 marzo 2020 al 28 novembre 2020 su Premium Action. La sesta stagione, ovvero l’ultima, è in corso di trasmissione negli Stati Uniti dal 30 marzo e in questo nostro articolo potete scoprire tutti i dettagli.

La quinta stagione di DC’s Legends of Tomorrow, invece, si compone di 15 episodi ed è stata trasmessa negli USA per la prima volta, sempre mediante The CW, dal 14 gennaio al 2 giugno 2020.

In Italia la serie è arrivata per la prima volta il 22 maggio ed è stata trasmessa su Premium Action sino al 31 agosto 2020.

A proposito di Supergirl

Supergirl, con protagonista Melissa Benoist, debuttò nel 2015 su CBS e, dopo essere stata cancellata, venne acquisita da The CW che la inglobò nell’Arrowverse.

Con il crossover dello scorso anno, Crisi sulle Terre Infinite, si era inoltre stabilito che tutte le serie abitassero la stessa Terra aprendo a inediti team-up che a quanto però non vedremo. Su The CW arriverà anche la Stagione 2 di Stargirl che idealmente quindi sostituisce Supergirl.

A proposito di Legends of Tomorrow

La serie (su Amazon potete recuperare la Stagione 1 in versione Home Video) è focalizzata su un gruppo di personaggi apparsi in altre serie Arrowverse, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il loro mondo venendo nel nostro.

Protagonisti della serie sono Caity Lotz, Brandon Routh, Victor Garber, Franz Drameh, Ciara Renée, Falk Hentschel, Dominic Purcell, Wentworth Miller e Arthur Darvill come Rip Hunter. Lo sviluppo della serie è iniziato nel marzo 2015. Negli USA è in corso di trasmissione dal 2 maggio 2021 la stagione 6.