Supergirl: Woman of Tomorrow, prime pagine della nuova serie di Tom King

Nella tarda serata di ieri, DC ha diffuso una corposa anteprima di Supergirl: Woman of Tomorrow. Si tratta della miniserie di 8 numeri scritta da Tom King (Batman, Mister Miracle, Strange Adventures) e disegnata da Bilquis Evely (Sandman Universe: The Dreaming, Wonder Woman) che partirà a giugno negli Stati Uniti.

Supergirl: Woman of Tomorrow, i dettagli e le pagine in anteprima

In Supergirl: Woman of Tomorrow accompagneremo l’eroina e il fido Krypto in un viaggio nei meandri dello spazio. Nelle pagine diffuse in anteprima infatti faremo la conoscenza di Ruthye, una ragazza che cerca vendetta contro l’uomo che ha ucciso suo padre. La ragazza cerca di assoldare un cacciatore di taglie offrendogli in cambio una preziosa spada ma l’uomo ha ben altri piani: derubare la ragazza e andarsene.

Almeno fino a quando non si imbatte in una Supergirl ubriaca giunta sul pianeta per festeggiare il suo 21° compleanno all’ombra di un sole rosso che la priva delle sue abilità.

Supergirl, il ritorno al cinema in The Flash

Pochi settimane fa DC e Warner Bros. hanno annunciato, a sorpresa, che Supergirl comparirà in The Flash e sarà interpretata dalla giovane attrice di origini colombiane Sasha Calle.

Sasha Calle è nota soprattutto per il ruolo di Lola Rosales nella soap opera The Young and the Restless (Febbre d’Amore in Italia) ed è stata scelta fra oltre 425 candidate personalmente audizionate dal regista Andy Muschietti e da Walter Hamada, presidente di DC Films.

Il regista ha detto di essere rimasto molto impressionato dalla chimica fra la giovane attrice e il protagonista Ezra Miller durante delle sessioni di lettura della sceneggiatura via Zoom e dalla capacità di infondere vulnerabilità ma anche resilienza al personaggio.

La Calle succede ad una illustre schiera di colleghe: Helen Slater, la prima Supergirl del film del 1984, Laura Vandervoort che interpretò il personaggio in Smallville e infine Melissa Benoist, che interpreta la supereroina nella serie tv del 2015 e che ricordiamo si concluderà con la Stagione 6 in arrivo nel corso del 2021 su The CW.