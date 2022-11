Dopo tanta attesa da parte dei fan, la nuova stagione appartenente all’Arrowverse, Superman and Lois 2, è pronta a fare il suo debutto su Italia 1 e Mediaset Infinity. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Superman and Lois 2

Superman and Lois 2

Superman and Lois 2 è pronta a regalare nuove avventure ogni settimana con tanti nuovi episodi in prima visione assoluta. La seconda stagione, così come la prima, è composta da 15 episodi e porterà gli spettatori a seguire le intricate avventure di Smalville, nelle quali Lois e Clark dovranno superare una crisi di coppia, Jonathan si troverà ad affrontare nuove sfide nel football mentre alcuni segreti minacciano la relazione tra Jordan e Sarah. E voi, siete pronti a prenderne parte?

La serie di appuntamenti da segnare in agenda ha inizio il 5 novembre su Italia 1 con due episodi a partire dalle 15.30 e in streaming su Mediaset Infinity!

Il cast e la produzione

La nuova stagione Mediaset Infinity vede impegnato Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman ed Elizabeth Tulloch in quelli di Lois Lane. La lunga lista di nomi continua poi Inde Navarrette nei panni di Sarah Cushing, Wolé Parks nei panni dello Straniero, Adam Rayner nei panni di Morgan Edge, Jordan Elsass in quelli di Jonathan Kent e Alexander Garfin nei panni di Jordan Kent. E poi ancora ci sono Erik Valdez nel ruolo di Kyle Cushing, Dylan Walsh in quello del Generale Samuel Lane, Emmanuelle Chriqui nei panni di Lana Lang Cushing, Tayler Buck nei panni di Natalie Irons e infine Sofia Hasmik nelle vesti di Chrissy Beppo.

La serie TV è basata sui personaggi della DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster ed creata da Greg Berlanti e Todd Helbing, che insieme a Sarah Schechter, Geoff Johns e David Madden sono anche i produttori esecutivi. La serie TV è prodotta da Berlanti Productions con Warner Bros., da una sceneggiatura scritta da Todd Helbing.