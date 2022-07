Dopo le voci su un possibile ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, oggi è arrivato un nuovo rumor secondo cui l’attore de L’Uomo d’Acciaio potrebbe palesarsi al San Diego Comic-Con, uno degli eventi più attesi dell’anno. A diffondere la notizia è stato Deadline, che non ha rivelato alcuna fonte e ne ha parlato come di una voce, quindi da prendere con le pinze. Stando a quanto emerso, l’attore potrebbe fare un’apparizione a sorpresa il prossimo sabato per parlare del futuro di Superman al panel della Hall H.

Henry Cavill al San Diego Comic-Con

Henry Cavill sarà Superman al San Diego Comic-Con?

Ancora non è certa la presenza di Henry Cavill al San Diego Comic-Con 2022, e non sappiamo quando avremo buone notizie a riguardo. Probabilmente se ne parlerà sabato, ma intanto vediamo un po’ cosa potrebbe accadere durante l’evento.

Se questa voce fosse vera, l’attore potrebbe unirsi ai panel dedicati alle due anteprime principali targate DC. Stiamo parlando dei film Black Adam (22 ottobre 2022) e Shazam: Fury of the Gods (2 giugno 2023), i cui interpreti principali sono rispettivamente Dwayne Johnson e Zachary Levi. Al momento non sappiamo con certezza se Henry Cavill tornerà a vestire il ruolo del suo amato Superman, ma sappiamo che tempo fa l’attore si era detto entusiasta all’idea di poter indossare nuovamente il costume dell’Uomo d’Acciaio. Tra l’altro, si vociferava che Superman potesse comparire in un cameo in Black Adam, il che spiegherebbe la sua partecipazione alla convention per il panel di Warner Bros.

In ogni caso, su Twitter un giornalista di Collider, Steven Weintraub, ha ricordato che Henry Cavill sarà impegnato nel Regno Unito con le riprese della terza stagione di The Witcher venerdì. Quindi, molto probabilmente, la sua apparizione sarà virtuale. Di seguito vi mostriamo il tweet in questione:

hearing #HenryCavill is filming #TheWitcher Season 3 in the United Kingdom on Friday so if he is part of the WB panel Saturday morning to talk #Superman it's going to be virtual. Unless he can really fly. As a big fan of Henry Cavill as Superman, I'd love for him to return. pic.twitter.com/gZsd8srf1S — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 20, 2022

Leggi anche: Tutte le rivelazioni sulla Justice League di Zack Snyder

Henry Cavill e la Justice League

Ricordiamo che Henry Cavill si è unito al DCEU nel ruolo di Clark Kent/Superman nel 2013 con il film L’Uomo d’Acciaio (su Amazon la versione 4k), per poi riprendere i panni del suo personaggio in Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League, oltre alle riprese aggiuntive per la versione alternativa di Zack Snyder. Il flop al botteghino del film diretto da Joss Whedon, Justice League, aveva portato Warner Bros nel 2017 a considerare la sostituzione di Cavill e Ben Affleck nei rispettivi panni di Superman e Batman, quindi ora non sappiamo bene cosa aspettarci. Non ci resta che attendere sabato per scoprire se Henry Cavill sarà presente al San Diego Comic-Con e se ci racconterà qualcosa di nuovo sul suo personaggio.