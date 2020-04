Superman – un prestigioso orologio da Undone

Undone, compagnia nata pochi anni fa ma che si è guadagnata subito l’apprezzamento di molti appassionati grazie alla perizia e alla cura delle sue creazione, ha stretto un accordo con DC per realizzare un elegante cronografo dedicato a Superman.

L’orologio è stato denominato Kryptonian Decryptor e trae ispirazione dal “Superman Secret Code” del 1943 ovvero una semplice tavola per decifrare l’alfabeto kryptoniano che venne inviata ai giovani membri del suo Fan Club d’America.

Pur riprendendo i colori classici associati all’Uomo d’Acciaio – il blu ed il rosso sopratutto – l’orologio è ispirato all’uniforme da battaglia kryptoniana vista nel film Man of Steel optando per una colorazione di cassa e cinturino neri sabbiati e opachi mentre il quadrante ricorda la superficie di un meteorite.

I particolari più accattivanti sono senz’altro la scala tachimetrica kryptoniana – ma ripresa all’interno del quadrante – e la mitica S in acciaio che segna le 12. Infine la cassa in acciaio è incisa al laser con il codice per decifrare l’alfabeto kryptoniano.

Potete pre-ordinare il Kryptonian Decryptor cliccando QUI a soli € 387.

Superman sarà presto protagonista di una nuova serie TV intitolata Superman & Lois ambientata nell’Arrowverse – per i primi dettagli cliccate QUI – mentre dal punto di vista cinematografico rimane ancora nel limbo la situazione di Henry Cavill e del suo Uomo d’Acciaio che comparso nel trittico Man of Steel, Batman v Superman e Justice League per il momento non sembra sarà protagonista di nessuna delle prossime pellicole dei Worlds of DC.

Nato sul pianeta Krypton e cresciuto da due contadini del Kansas, Superman è il primo vero supereroe mai creato. Nel corso degli ultimi ottant’anni le sue origini sono state aggiornate e i suoi poteri si sono evoluti, ma la sua enorme carica ispiratrice è rimasta sempre costante.