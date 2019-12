Superman: Yahya Abdul-Mateen II vorrebbe la calzamaglia blu e rossa!

Dopo la sua recente apparizione in Watchmen, Yahya Abdul-Mateen II vorrebbe fare un bel passo in avanti. Ai microfoni dei nostri colleghi di Variety, l’attore ha spiegato che vorrebbe vestire la calzamaglia blu e rossa di Superman.

I rapporti tra Yahya Abdul-Mateen II e DC Comics sono davvero ottimi, e lo confermiamo per le recenti apparizioni dell’attore in Aquaman. Oltre a questo, Abdul-Mateen è stato uno dei protagonisti di Black Mirror e sarà affianco a Keanu Reeves in Matrix 4.

I nostri colleghi di Variety, durante l’intervista, hanno chiesto all’attore se prendesse in considerazioni l’idea di prendere il ruolo di un altro eroe della DC Comics – tra tutti Superman -, ricevendo come risposta che ci avrebbe fatto un pensierino.

“Momentaneamente sono impegnato con Black Manta, ma se vogliono avere un incontro, mi presenterò sicuramente al tavolo delle trattative per vedere cosa potremmo fare“, spiega l’attore.

Nonostante questo, Abdul-Mateen accetterà anche ruoli diversi. “Ho bisogno di riempire il mio curriculum con alcuni tizi normali senza poteri, che possono comprendere i loro problemi senza accedere ai poteri dei supereroi“.

L’attore, inoltre, ha speso qualche parola per il suo prossimo incarico. “Sono sempre stato un fan della tecnologia che sta dietro a The Matrix. Sono già un fan di ciò che stiamo per fare, solo dal punto di vista tecnologico, e di quanto possiamo raggiungere in futuro. [La mia] eccitazione aumenta, e aumenta ogni giorno“.

Insomma, vedreste il buon Yahya Abdul-Mateen II vestire l’iconica calzamaglia di Superman? Non resta altro che attendere un annuncio ufficiale.