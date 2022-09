Continuano ad arrivare nuovi dettagli su Blue Beetle, nuovo film targato DC in arrivo nel corso del 2023. A parlare questa volta è stata la star Susan Sarandon, di recente entrata nel cast nel ruolo di Victoria Kord, nuovo villain della storia, la quale ha raccontato un minimo quello che sarà il suo ruolo nel film.

Susan Sarandon parla del villain che interpreterà in Blue Beetle

Curiosamente si tratta di un personaggio nato appositamente per questo lungometraggio, mai apparsa prima fra i ranghi della DC Comics. Nel corso di una recente apparizione al The Tonight Show con Jimmy Fallon l’attrice ha descritto il suo ruolo come quello di “Un personaggio legato al complesso del bianco militare e industriale”, riportando che dal suo punto di vista è stato divertente indossare i panni del cattivo principale.

Blue Beetle

Forse, partendo proprio da una dichiarazione del genere in merito al villan di Blue Beetle, si può speculare sul perché l’attrice abbia accettato questo ruolo. Il suo passato da attivista contro la guerra e l’interventismo americano potrebbe aver contribuito all’interesse nel rappresentare un personaggio del genere? Per ora, e con il pochissimo materiale a disposizione, non ci si può ancora esprimere in merito al personaggio o nel fare parallelismi con altri personaggi provenienti dai fumetti DC.

A proposito di Blue Beetle?

Al centro della trama di Blue Beetle troviamo Jaime Reyes, un adolescente di El paso che dopo essere entrato in contatto con uno scarabeo alieno ottiene una particolare e potente tuta, generando l’eroe che dà il titolo alla pellicola. Il film è diretto da Angel Manuel Soto mentre la sceneggiatura è firmata da Gareth Dunnet-Alcocer.

In seguito alla recente cancellazione di Batgirl gli appassionati hanno temuto una scelta similare anche per Blue Beetle, smentita dalle dichiarazioni del cast, corroborata dalla scelta di una uscita nelle sale, abbandonando l’idea precedente di una pubblicazione su HBO Max.