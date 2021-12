Suzume no Tojimari è il prossimo film di Makoto Shinkai

Comics Wave Film ha appena annunciato che il prossimo film anime di Makoto Shinkai, regista che ha ottenuto il plauso della critica e del pubblico grazie a Your Name e a 5 Centimetri al Secondo, si intitola Suzume no Tojimari. Vediamo più nel dettaglio.

Trama e data d’uscita di Suzume no Tojimari

Lo staff di Suzume no Tojimari include, oltre a Makoto Shinkai che si occuperà del soggetto originale, della sceneggiatura e della regia, Masayoshi Tanaka come Character Designs, Kenichi Tsuchiya come Animation Director e Takumi Tanji come Art Director. La Comics Wave Film di Shinkai si sta occupando delle animazioni mentre la Toho si occuperà della distribuzione.

Questa la key visual:

Di che cosa parlerà il film? Questa la trama:

Suzume è una diciassettenne che vive in una tranquilla cittadina del Kyushu. Un giorno, incontra un giovane viaggiatore che sta cercando una “porta”. Suzume decide di seguirlo e scopre una vecchia porta tra le rovine in montagna. Come attratta da qualcosa, Suzume raggiunge la porta… Quello che segue è la liberazione e la crescita di Suzume mentre chiude le “porte” che causano disgrazie in luoghi abbandonati in tutto il Giappone.

È probabile che Suzume no Tojimari susciti molte emozioni, come siamo abituati quando si tratta delle opere precedenti di Makoto Shinkai. Il regista, in fondo, ha già rivelato che questo suo ultimo film sarà post-apocalittico.

Quando uscirà Suzume no Tojimari? La data nei cinema Giapponesi è fissata per l’autunno del 2022. Inoltre, questa sera è prevista una conferenza stampa dedicata.

Vi ricordiamo che tutti i precedenti film animati di Makoto Shinkai sono editi in Itallia da Dynit in home video e che recentemente la casa editrice Star Comics ha pubblicato il cofanetto Makoto Shinkai Collection che include le versioni manga di La Voce delle Stelle, 5 cm al Secondo, Il Giardino delle Parole e Weathering With You, che potete recuperare su Amazon!