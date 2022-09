Mancano ormai pochi mesi all’arrivo nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever, sequel del film uscito nel 2018 e che ha visto Chadwick Boseman nei panni del noto eroe dei fumetti Marvel. La prematura scomparsa dell’attore ha purtroppo scombussolato le carte in tavola, ma il regista Ryan Coogler ha rassicurato i fan, spiegando come il nuovo film omaggerà alla grande il compianto Chadwick. Nel frattempo è emersa in rete quella che potrebbe essere la possibile durata del sequel.

Black Panther 2 durerà quasi tre ore?

Stando alle indiscrezioni della catena di cinema canadese Cineplex, Black Panther: Wakanda Forever potrebbe durare 2 ore e 41 minuti, rendendolo a tutti gli effetti il film più lungo di tutta la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e il secondo film più longevo in assoluto. La medesima durata è stata descritta anche da una lista comparsa su Regal Movies. Al momento i Marvel Studios non hanno nè confermato nè smentito la durata del film: anche in passato si vociferava di come Doctor Strange nel Multiverso della Follia potesse durare quasi due ore e mezza, ma il rumor è stato poi smentito.

Black Panther: Wakana Forever, diretto ancora una volta da Ryan Coogler, uscirà nelle sale l’11 novembre e chiuderà a tutti gli effetti la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Nel cast troviamo Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Ramonda), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku). Attesissimo il debutto di Namor, che sarà interpretato dall’attore messicano Tenoch Huerta. Creato nel 1939 da Bill Everett, Namor McKenzie è comparso per la prima volta in Marvel Comics #1, ma è stato uno dei personaggi della Golden Age della casa editrice a tornare nel Marvel Universe, dove ha rivestito diversi ruoli, arrivando anche a minacciare la solidità della Fantastic Family.

T’Challa non verrà infatti interpretato da un nuovo attore, né tantomeno ricreato in CGI, visto che il film racconterà innanzitutto delle vicende legate al mondo del Wakanda e di tutti gli altri personaggi visti nel primo film. Nessuna menzione, per il momento, della possibile presenza del Dottor Destino, celebre villain dei fumetti. Si era a lungo vociferato di come potesse apparire nel film, ma per molti sarà una delle sorprese nelle scene post-credits.