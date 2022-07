Warner Brothers Japan e Crunchyroll hanno rivelato, durante il panel all’Anime Expo, la sigla di apertura e la key visual della terza stagione di Mob Psycho 100, adattamento dell’omonimo manga di ONE. I primi due episodi saranno trasmessi da Crunchyroll durante l’evento Crunchyroll Expo che si terrà dal 5 al 7 agosto.

Nuovo trailer e key visual della terza stagione di Mob Psycho 100

La terza stagione vedrà il ritorno dello staff e il cast delle prime due ma sarà diretta da un nuovo regista, ovvero Takahiro Hasui (Bungo Stray Dogs, Sk8 the Infinity). Il cast di doppiatori, tuttavia, tornerà a riprendere i rispettivi personaggi. Il precedente regista, Yuzuru Tachikawa, è adesso accreditato come direttore esecutivo. Hiroshi Seko ritorna a lavoro per comporre la serie. Yoshimichi Kameda, Kazuhiro Wakabayashi e Kenji Kawai ritornano nel ruolo di character design, responsabile suono e compositore delle musiche, rispettivamente. Ryo Kono ritorna nel ruolo di responsabile artistico così come Shihoko Nakayama nel ruolo di color designer, Mayuku Furumoto nel ruolo di responsabile della fotografia e Kiyoshi Horose nei panni di editor.

Questa la key visual:

I MOB CHOIR eseguiranno la sigla di apertura dell’anime, intitolata 1, che potete ascoltare nel video qui sotto:

Il franchise

Mob Psycho 100 è disegnato e scritto dall’autore di One Punch Man, ONE, ed è stato pubblicato su Ura Sunday dal 2012 al 2017, per un totale di 16 volumi in Giappone. Il manga in Italia è edito interamente da Star Comics:

Kageyama Shigeo, soprannominato “Mob” è un ragazzo che fatica a esprimersi, ma che è dotato di enormi poteri psichici. Mob fa del suo meglio per vivere una vita normale e tenere i suoi poteri sotto controllo, ma quando la sua carica emotiva raggiunge il 100%, iniziano a succedergli cose terribili! Cosa si troverà a pensare Mob, in un mondo di finti psichici, spiriti malvagi e organizzazioni misteriose? Che scelte prenderà? Il rinomato studio di animazione Bones vi offre la serie basata sulla storia originale di ONE, l’idolo del mondo delle webcomic e creatore di One-Punch Man!

La serie vanta due precedenti stagioni andante in onda in Giappone, rispettivamente, nel 2016 e nel 2019. Le due stagioni sono state prodotte come sempre da Studio BONES per un totale complessivo di 25 episodi e 2 OVA. In Italia l’anime è disponibile per la visione con sottotitoli su Crunchyroll.