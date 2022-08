Non è più un mistero che uno dei camei che vedremo nella nuova serie del Marvel Cinematic Universe, She-Hulk, è quello che vede protagonista Matt Murdock, l’avvocato cieco noto come Daredevil. Dopo la sua entrata ufficiale all’interno del Marvel Cinematic Universe avvenuta in Spider-Man: No Way Home, il Cornetto tornerà dunque, non a caso, in un legal drama del franchise, dove lo vedremo nella sua identità supereroica. Centrale in questa presenza, quindi, l’aspetto, tanto che sin dalle prime battute la produzione di She-Hulk aveva ben chiaro il costume di Daredevil da mostrare.

Jessica Gao, sceneggiatrice di She-Hulk, svela l’origine del costume di Daredevil

Non dimentichiamo che il pubblico ha già avuto modo di vedere Daredevil in una serie televisiva, grazie alle produzioni realizzate da Netflix, dove il Diavolo Custode era interpretato proprio da Charlie Cox, che sarà nuovamente il volto di Matt Murdock nel Marvel Cinematic Universe. Questo richiedeva che il personaggio avesse un costume che, pur avendo un look contemporaneo come quello sfoggiato nella serie Netflix, avesse un’identità nuova.

Parlando con Lifehacker, la sceneggiatrice di She-Hulk, Jessica Gao, ha spiegato come pur avendo ricevute pochissime istruzioni su come utilizzare Daredevil, ha dovuto sottostare a un’unica condizione:

L’unica cosa di cui non aveva il controllo, era il costume. Aveva un’idea estremamente precisa di come volessero che il costume venisse realizzato. Ma non abbiate troppe aspettative, rischiando di esser delusi. Perché avevamo un tono davvero specifico in cui inserire personaggi come Daredevil, Abominio o Wong, che solitamente sono visti come estremamente drammatici, coinvolti in progetti seri, invece noi li abbiamo portati nel mondo di She-Hulk, giocando su un tono totalmente differente, cosa che non richiede di cambiare radicalmente i personaggi, ma di mostrare un loro lato diverso.

Nelle scene finali del trailer di She-Hulk mostrato durante il San Diego Comic-Con, abbiamo avuto modo di vedere la rocambolesca entrata in scena di Daredevil, con un costume rosso e giallo. Questa colorazione appartiene alle primissime apparizioni del personaggio, quando i disegni delle avventure del Diavolo Custode erano realizzate da Bill Everett, la stessa bicromia poi mostrata dal compianto Tim Sale e da Jeph Loeb nel lungo flashback al centro della miniserie Daredevil: Giallo.

Al momento, non è dato sapere se questo costume sarà quello ufficiale di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe e se ne vedremo l’origine. Pur essendo particolarmente atteso nel franchise, Daredevil è un personaggio che sarà completamente riscritto rispetto alla precedente apparizione nelle serie dell’epoca Netflix, decisione necessaria per adeguare un personaggio spesso caratterizzato da momenti di violenza e dai toni lontani dalla grammatica narrativa più pacata del Marvel Cinematic Universe. La presenza di Daredevil in She-Hulk, per quanto attesa, non ha una propria identità al momento, condizione che non ci consente di sapere se la sua presenza sarà al fianco di Jennifer Walters sarà nei panni di alleato o se invece assisteremo a un iniziale scontro tra i due.

Di sicuro il futuro di Daredevil sarà uno dei più attesi capitoli del futuro del Marvel Cinematic Universe, e il suo costume, con la sua storia, rivestirà sicuramente un ruolo importante.

