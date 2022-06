Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo) è la prima serie del franchise dopo ben sette anni e avrà come protagonista il primo “eroe femminile” in una serie anime televisiva di Gundam. Ora, Bandai Namco Filmworks ha rivelato nuove informazioni sulla serie, tra cui lo staff, la storia, i nuovi personaggi e le immagini dei mobile suit dell’anime. Non solo. La società ha anche rivelato la data di debutto del 14 luglio dell’anime prequel del progetto, Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury Prologue.

La trama e i protagonisti dell’anime Gundam: The Witch From Mercury

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury sarà la prima serie animata televisiva completamente nuova del franchise dai tempi di Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans. La prima stagione è stata presentata per la prima volta nell’ottobre 2015 ed è andata in onda per 25 episodi mentre la seconda stagione è stata presentata per la prima volta nell’ottobre 2016 ed è andata in onda anch’essa per 25 episodi.

Questa la nuova key visual:

Chi sono i protagonisti dell’anime? Miorine Rembran è una studentessa del secondo anno attraente e accademicamente distinta nel dipartimento di strategia di gestione. Miorine è l’unica figlia di Delling Rembran, presidente del Gruppo Beneritt e presidente del consiglio scolastico. Suletta Mercury è anch’essa una studentessa del secondo anno nel reparto di pilotaggio, trasferitasi alla scuola da Mercury. Suletta è timida e un po’ priva di capacità comunicative ed è il pilota del Gundam Aerial sviluppato su Mercury. Abbiamo poi Guel Jeturk, erede di Jeturk Heavy Machinery, una delle tre filiali del gruppo, e studente del terzo anno nel dipartimento di pilotaggio. Guel ha un temperamento rude ed è pronto ad arrabbiarsi. Come asso pilota di Jeturk House, ha assoluta fiducia nelle proprie capacità. Elan Ceres è invece il pilota di punta supportato da Peil Technologies, una delle tre filiali del gruppo. Studente del terzo anno nel dipartimento di pilotaggio, Elan è una persona taciturna e solitaria, che a scuola non apre il suo cuore a nessuno. Infine c’è Shaddiq Zenelli, figlio adottivo del CEO di Grassley Defense Systems, una delle tre filiali del gruppo. Sebbene sia ancora uno studente del terzo anno nel dipartimento di pilotaggio che guida Grassley House, ha mostrato le sue abilità anche negli affari ed è un candidato per il dirigente di prossima generazione.

Per quanto riguarda lo staff Hiroshi Kobayashi (Kimi no Iru Machi, Kiznaiver, Spriggan) dirige l’anime presso Bandai Namco Filmworks/Sunrise, con Ryo Ando (Interviews with Monster Girls, Double Decker! Doug & Kirill) come co-regista. Ichiro Okouchi (Code Geass, Princess Principal, Sk8 the Infinity) è accreditato per la composizione della serie e come sceneggiatore. Mogumo è accreditato per i disegni originali dei personaggi e Marie Tagashira, Juro Toida e Hirotoshi Takaya li disegnano per l’animazione. Takashi Ohmama (Castle Town Dandelion, Mobile Suit Gundam Twilight AXIS) compone le musiche. Ayumi Satō è il direttore artistico, mentre Tomoaki Okada, Kenichi Morioka, Kazushige Kanehira, Junichirō Tamamori e Yasuyoshi Uetsu sono gli art designer. Kazuko Kikuchi è responsabile dell’impostazione dei colori. Shinichi Miyakaze è il direttore della computer grafica 3D. Shōta Kodera è il direttore della fotografia, mentre Kengo Shigemura è il montatore. Jin Aketagawa è il direttore del suono.

I disegnatori meccanici dell’anime sono JNTHED, Kanetake Ebikawa, Wataru Inada, Ippei Gyōbu, Kenji Teraoka e Takayuki Yanase. Shinya Kusumegi, Kanta Suzuki e Seizei Maeda sono gli animatori meccanici. Ryōji Sekinishi è accreditato come coordinatore meccanico, mentre Yohei Miyahara è il direttore tecnico. Yūya Takashima è accreditato come ricercatore di fantascienza, mentre HISADAKE è accreditato per la cooperazione alle ambientazioni. Lin Junbun ha disegnato i concept art. Kaori Seki è accreditata per il design della grafica del monitor.

Il sito web dell’anime descrive la storia:

A.S. (Ad Stella) 122- Un’epoca in cui una moltitudine di corporazioni è entrata nello spazio e ha costruito un enorme sistema economico. Una ragazza solitaria proveniente dal remoto pianeta Mercurio si trasferisce alla Scuola di Tecnologia Asticassia, gestita dal Gruppo Beneritt che domina l’industria dei mobile suit. Il suo nome è Suletta Mercury. Con una luce scarlatta che arde nel suo cuore puro, questa ragazza cammina passo dopo passo attraverso un nuovo mondo.

Vi ricordiamo che Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury avrà un prequel intitolato Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury Prologue, descritto dalla Bandai Namco come un progetto completo che conterrà la propria storia e i propri mobile suit, tra cui i Gundam Lfrith e Beguir-Beu.