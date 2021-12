Svelato il trailer e la key visual di Overlord IV

Ve lo avevamo annunciato: la quarta stagione di Overlord, la serie che adatta la saga letteraria fantasy di Kugane Maruyama e so-bin, era in produzione insieme al film animato. Ora, il sito ufficiale dell’anime ha confermato che Overlord IV, debutterà nel corso del 2022.

Overlord IV: key visual e trailer

Naoyuki Itou ritorna come regista della serie mentre Yukie Sugawara supervisiona la sceneggiatura. So-bin ha realizzato il character design originale e Satoshi Tasaki si occupa del character design della serie animata.

Per quanto riguarda il cast abbiamo: Satoshi Hino (Ains), Yumi Hara (Albedo), Sumire Uesaka (Shalltear), Emiri Kato (Aura), Yumi Uchiyama (Mare), Masayuki Katou (Demiurge) e Kenta Miyake (Cocytus).

Questa la key visual:

Qui sotto potete guardare il trailer:

Vi ricordiamo che tutte e 3 le prime stagioni di Overlord sono distribuite, legalmente e gratuitamente, da Crunchyroll e che trovate la terza stagione dell’anime anche sul canale ufficiale di Yamato Video su Youtube, in cui gli episodi sono disponibili per la visione in modo del tutto legale e gratuito.

Overlord: il manga

La light novel di Overlord è scritta da Kugane Maruyama e illustrata da so-bin. La serie è stata pubblicata quattordici volumi da Enterbrain a partire da luglio 2012. L’adattamento manga è opera Hugin Miyama che ha iniziato la serializzazione su Monthly Comp Ace di Kadokawa Shoten il 26 novembre 2014. In Italia il manga è pubblicato dalla J-POP e potete recuperare il primo volume su Amazon: