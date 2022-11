Mentre Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night, dopo essere stato presentato in anteprima a Lucca Comics and Games 2022, arriverà nelle sale italiane il 14, 15, 16 novembre, è stata annunciata la produzione di un altro film originale. Inoltre è stato pubblicato un primo teaser in cui viene annunciato che altre informazioni al riguardo verranno presto svelate.

Sword Art Online: quello che sappiamo sul nuovo film originale

L’annuncio del nuovo film è stato fatto durate il Sword Art Online -Full Dive-, l’evento che celebra il decimo anniversario del franchise anime di Sword Art Online e il lancio online del gioco immaginario della storia. Secondo l’annuncio il franchise sta lanciando un “nuovo originale progetto cinematografico”. Non è stato però specificato se il nuovo progetto è animato.

Qui sotto potete guardare il teaser:

Durante l’evento A-1 Pictures ha anche proiettato nuove sequenze del film Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night:

Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori informazioni.

A proposito di Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night

Reki Kawahara ha iniziato la pubblicazione dei romanzi di Sword Art Online: Progressive nel 2012 come una rivisitazione dei romanzi originali di Kawahara su Sword Art Online. La storia descrive il viaggio di Kirito attraverso il castello fluttuante di Aincrad dall’inizio, piano per piano. L’edizione italiana della serie di light novel principale e dei manga è curata dalla casa editrice J-POP e potete recuperali su questa pagina di Amazon.

Il film Sword Art Online Progressive: Scherzo of the Deep Night è il sequel del primo film Progressive, Sword Art Online: Progressive -Aria of a Starless Night-, trasmesso nelle sale italiane dal 4 al 6 aprile (guardate il trailer a questo nostro articolo).

Yoshitsugu Matsuoka e Haruka Tomatsu hanno ripreso i ruoli di Kirito e Asuna. Ayako Kono (Gate) è tornato a dirigere la serie, mentre A-1 Pictures (86 -Eighty Six-) è tornato ad animare. Il film adatta il quarto volume della serie di light novel Progressive, incentrata sugli eventi al quinto piano di Aincrad.

Questa la trama: