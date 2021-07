Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, data di uscita e poster

Il film di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, basato sui romanzi di Sword Art Online Progressive di Reki Kawahara e abec, prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kōno, ha finalmente una data d’uscita.

Aniplex Online Fest ha infatti annunciato che il film debutterà in Giappone il 30 ottobre 2021. Per l’occasione è stata pubblicata una nuova key visual:

Sword Art Online Progressive: il film

Il film di è prodotto da A-1 Pictures (Fairy Tail) e diretto da Ayako Kōno (Love Live!), con il design dei personaggi di Kento Toya (Sword Art Online: Alicization – War of Underworld, The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) e la musica di Yuki Kajiura. Yasuyuki Kai (Haikyu!!) dirige le scene di azione.

Per quanto riguarda il cast vede il ritorno di Yoshitsugu Matsuoka nel ruolo di Kirito e di Haruka Tomatsu nel ruolo di Asuna. Inori Minase doppierà il nuovo personaggio Mito.

Sword Art Online Progressive descrive la storia dell’incontro tra Kirito e Asuna, coprendo quindi gli eventi che si svolgono al primo piano di Aincrad, in particolare la lotta iniziale di Asuna per far fronte alla realtà del suo nuovo mondo.

Questo è il secondo film del franchise dopo Sword Art Online – The Movie: Ordinal Scale, ambientato tra la seconda e la terza stagione anime.

Sword Art Online Progressive: il romanzo

La serie di romanzi è stata lanciata nel 2012 come una rivisitazione dei romanzi originali di Kawahara di Sword Art Online. La storia descrive il viaggio di Kirito attraverso il castello fluttuante di Aincrad dall’inizio, piano per piano.

L’edizione italiana della serie di light novel principale e dei manga è curata da J-POP (su Amazon i cofanetti di Sword Art Online Progressive):