Swordsfall: la mitologia africana per un nuovo mondo fantasy

Brandon Dixon ha finanziato la produzione di Swordsfall, un'ambientazione gdr fantasy afropunk dive tecnologia moderna, futuristica e medievale si mescolano tra loro

Il designer Brandon Dixon porterà la mitologia africana sui tavoli dei giocatori di ruolo grazie a Swordsfall, un gioco di ruolo fantasy Afropunk!

Attualmente in fase di finanziamento grazie alla piattaforma kickstarter, Sworsdfall sarà ambientato in Tikor, un mondo fittizio ispirato all’Africa pre-coloniale e ai miti della creazione dove tecnologia moderna, futuristica e medievale si mescoleranno tra loro.



L’ambientazione sarà caratterizzata da una situazione socio-politica molto instabile e da eventi apocalittici: le due principali nazioni di questo mondo hanno instaurato una precaria tregua che ha messo fine ad una sanguinosa guerra, ma nuove armi, in grado di uccidere gli dei, stanno emergendo da un lontano passato e potrebbero consegnare tutta Tikor all’oblio.

Dalla campagna:

Tikor è un mondo in cui divinità e spiriti sono reali. Fin dove si spinge la memoria degli uomini, gli dei erano presenti al loro fianco, parte vitale della creazione delle società umane in tutto il mondo: gli uomini vennero infatti creati dagli dei che plasmarono culture e morali in base alle loro preferenze. Nel tempo, queste diverse culture e nazioni impararono a coesistere, a volte con difficoltà, altre in armonia, ma sempre in maniera pacifica. Questo, tuttavia, cambiò tragicamente nel corso di un solo giorno: Mime, la divinità Garuda della Saggezza, fu uccisa per mano di un assassino Vinyaziano. Questa fu la causa scatenante della guerra tra le nazioni rivali di Garuda e Vinyata e che inflisse danni irreparabili ad entrambe le Nazioni. Dieci anni sono passati dai sanguinosi eventi che hanno chiuso l’Era; strane voci cominciano a circolare: si sussurra di nuove armi, chiamate Grim Arms, così potenti da poter uccidere gli dei. Che ci sia un collegamento con l’irrisolto assassinio di Mime?

Scopo di questa campagna non è fornire un regolamento; verranno infatti creati solo un’ambientazione e un art-book: una finestra sul mondo di Tikor. La creazione di un sistema di regole ad hoc è in fase di lavorazione e, come detto da Dixon, l’attuale raccolta fondi renderà più facile raggiungere questo nuovo obiettivo.

Al momento la campagna kickstarter di Swordsfall ha raccolto fondi per oltre 110.000$ a fronte di un obiettivo iniziale di 2000$ (raggiunto in meno di un’ora).

La consegna dell’opera ai finanziatori è prevista per Marzo 2020 e dopo verrà immessa nel libero mercato .