Abbiamo amato Rocky Balboa sin dal primo film a lui dedicato, uscito nel 1976 e con protagonista un formidabile Sylvester Stallone. Dopo gli spin-off sul figlio di Apollo Creed, Creed – Nato per combattere, Creed II e la terza pellicola in produzione, è arrivata la notizia di un film incentrato su Ivan Drago, il rivale sul ring di Rocky Balboa nel quarto capitolo della saga. Solo adesso però Sylvester Stallone, anche sceneggiatore dell’originale, ha rivelato il suo dispiacere verso il nuovo spin-off su Ivan Drago targato MGM.

L’attore lo ha svelato tramite un post su Instagram, ora introvabile sul social media. Le parole dell’attore esprimevano una critica decisa e diretta nei confronti del produttore del franchise Irwin Winkler, che ha definito “patetico”, e dei suoi figli “avvoltoi”. Il motivo di tale scontento è da attribuire al fatto che, secondo Stallone, i tre abbiano “spolpato fino al midollo” un personaggio meraviglioso che lui stesso ha creato senza nemmeno parlargliene apertamente. Stallone si è anche scusato con i suoi fan, aggiungendo di non aver “mai voluto che i personaggi di Rocky venissero sfruttati da questi parassiti”.

Come appurato, dunque, la critica non riguarda il protagonista dello spin-off su Ivan Drago, Dolph Lundgren, il quale di recente ha riferito le novità sul processo di lavorazione del film, chiarendo anche la sua posizione a riguardo:

Non c’è uno script approvato, un accordo, o un regista sul progetto, e io credevo che il mio amico Sly Stallone fosse coinvolto in veste di produttore o almeno come attore. Sono in contatto con Mr. Balboa, così tutti i fan possono rilassarsi…

Ricordiamo che Sylvester Stallone non tornerà in Creed III, dopo le sue apparizioni nel primo e secondo film come allenatore di Adonis Johnson. L’attore, infatti, ha accusato il produttore di Rocky, Irwin Winkler, di avergli negato i diritti cinematografici sul personaggio, il che ha contribuito a far sì che Stallone abbandonasse il franchise da lui stesso creato. Tornando al nuovo spin-off, protagonisti della prossima pellicola, se mai la produzione si sbloccherà, saranno Ivan e suo figlio Viktor Drago (Florian Munteanu), il quale ha debuttato nel franchise in Creed II (su Amazon trovate il film in versione 4k), che ha anche visto il ritorno di Dolph Lundgren.