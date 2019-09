Tainted Grail, in arrivo l’edizione retail italiana a opera di Giochi Uniti

Annunciata la localizzazione in lingua italiana di Tainted Grail, il promettende gioco da tavolo di Awaken Realms, da parte di Giochi Uniti.

È di questi giorni l’annuncio da parte di Giochi Uniti relativo alla localizzazione in lingua italiana di Tainted Grail un gioco da tavolo di Awaken Realms che ha visto la luce, come di consueto per l’editore polacco, grazie a una fortunatissima campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter, che ha collezionato più di cinque milioni di Euro.

Tainted Grail offrirà una coinvolgente esperienza cooperativa/in solitario per uno/quattro giocatori. Illustrato con oltre mille opere artistiche uniche ed eleganti, trasporterà i giocatori in una fantastica avventura ambientata in una versione oscura e re-immaginata delle leggende arturiane.

Progettato da Krzysztof Piskorski (uno dei più noti scrittori fantasy polacchi) e Marcin Świerkot (proprietario di Awaken Realms, sviluppatore di Lords of Hellas, Nemesis , The Edge: Dawnfall), Tainted Grail offrirà meccaniche di avventura, sopravvivenza ed esplorazione perfettamente combinate allo sviluppo dei personaggi e ad emozionanti combattimenti e sistemi di diplomazia.

L’esplorazione, coinvolgente e basata sulla narrazione, porterà alla vita il mondo di Avalon, ponendo i giocatori al cospetto di scelte difficili che avranno conseguenze di vasta portata. Oltre centomila parole di script per una trama ricca di ramificazioni forniscono molti percorsi diversi per raggiungere l’obiettivo, nonché numerosi diversi finali per le avventure dei giocatori.

Vista la mole del comparto testuale e visti i problemi che si sono verificati con la locazione dell’ultimo prodotto Awaken Realms in Italia, Nemesis, gli appassionati si augurano che il lavoro di traduzione di Giochi Uniti sia all’altezza del valore del titolo e sicuramente non faranno sconti nel valutarlo, una volta che il gioco sarà arrivato sugli scaffali dei negozi e nelle case dei baker della campagna Kickstarter.

Giochi Uniti ha dichiarato che la versione retail di Tainted Grail sarà disponibile nei negozi specializzati in contemporanea con la distribuzione internazionale, anche se al momento non è stata fornita ancora una data certa. I sostenitori del progetto Kickstarter, infatti, non hanno ancora ricevuta la loro copia che, stando all’ultimo aggiornamento fornito da Awaken Realms, dovrebbe arrivare, si spera, nel mese di ottobre.