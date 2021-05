Talisman Adventures Fantasy Roleplaying Game: arriva il gdr di Talisman

Pegasus Spiele ha annunciato la pubblicazione di Talisman Adventures Fantasy Roleplaying Game, il gioco di ruolo di Talisman, che trasporterà i giocatori nel mondo del celebre gioco in scatola grazie a un manuale cartonato da 300 pagine.

Ideato da Games Workshop nel 1983, come gioco da tavolo di esplorazione, Talisman (Link Amazon) è diventato un grande classico in grado di reinventarsi con nuove edizioni che ne hanno perfezionato il regolamento e l’esperienza di gioco e nuove incarnazioni che hanno rivisitato Talisman con popolari licenze, come Kingdom Hearts e Star Wars di prossima pubblicazione in Italia.

Talisman è un gioco in scatola nel quale i giocatori si imbarcano in un’avventura ricca di insidie al fine di conquistare la Corona del Comando, un artefatto dotato di incredibili poteri mistici, in grado di rendere il proprio portatore il dominatore del reame. Per guadagnare la vittoria ogni giocatore dovrà impostare la miglior strategia, basandosi sulle carte, sui tiri di dado e facendo attenzione a non venire trasformato in una rana!

Nella sua nuova versione gioco di ruolo carta e penna Pegasus Spiele adatterà i luoghi e i personaggi iconici di questo gioco da tavolo, fornendo all’interno dei manuali tutte le informazioni necessarie a mettere in piedi un’avventura nel mondo di Talisman.

Il manuale di Talisman Adventures Fantasy Roleplaying Game sarà suddiviso in due sezioni: la Player’s Guide e la Game Master’s Guide. Il gioco di ruolo di Talisman utilizzerà il cosiddetto sistema di gioco 3D6 Adventures, un set di regole pensato per essere imparato facilmente e che richiederà l’utilizzo di 3 dadi a 6 facce, o in alternativa i Talisman Adventures Dice (venduti separatamente), dei dadi speciali a 6 facce personalizzati con i simboli iconici del gioco. Il manuale includerà anche Death’s Messenger, un’avventura introduttiva ideale per iniziare a muovere i primi passi all’interno di questo nuovo gioco di ruolo.

Talisman Adventures Fantasy Roleplaying Game sarà disponibile in inglese e avrà un costo di 49.99 euro. Insieme al manuale cartonato da 300 pagine saranno compresi anche un poster e un set di Light and Dark Fate tokens, schede del personaggio e 6 personaggi pregenerati.