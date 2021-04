Asmodee Italia localizzerà Talisman Kingdom Hearts e Talisman Star Wars

Novità in arrivo per Asmodee Italia, che con un annuncio sui suoi social ha anticipato l’arrivo di due attesissime novità: Talisman Kingdom Hearts e Talisman Star Wars.

Il gioco da tavolo Games Workshop (che trovate a questo link) rivivrà così in due nuove edizioni su licenza. A portare Talisman nel mondo di Kingdom Hearts e nella Galassia lontana lontana è stata la statunitense The Op, che nel febbraio del 2019 era riuscita a chiudere un accordo con l’editore britannico per la creazione di edizioni speciali dell’iconico boardgame fantasy.

Pubblicato per la prima volta nel 1983, Talisman, edizione dopo edizione, ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. In questo gioco da tavolo i giocatori devono impegnarsi in un’avventura ricca di insidie, al fine di conquistare la Corona del Comando, un artefatto dotato di incredibili poteri mistici, in grado di rendere il proprio portatore il dominatore del reame.

Per guadagnare la vittoria ogni giocatore dovrà impostare la miglior strategia, basandosi sulle carte, sui tiri di dado e facendo attenzione a non venire trasformato in una rana!

Le due nuove iterazioni di Talisman daranno la possibilità di rivisitare questo classico in due tra gli universi più amati dai fan di tutto il mondo.

Talisman Kingdom Hearts i giocatori (da 2 a 6) sfodereranno i propri Keyblade e vestiranno i panni di Sora, Kairi, Riku, Re Topolino, Paperino, Pippo e altri personaggi della saga, al fine di raccogliere Forza e Magia necessarie a sigillare la Porta dell’Oscurità, impedendo agli Heartless di consumare i mondi.

Talisman Star Wars vedrà i giocatori (da 2 a 6) impegnati nell’esplorazione della galassia di Star Wars, visitando luoghi iconici e interagendo con alcuni dei personaggi più amati della saga e del franchise.

I giocatori potranno scegliere tra diversi personaggi, tra cui Luke Skywalker, Darth Vader, Rey, Kylo Ren, il Conte Dooku e Obi-Wan Kenobi. In questa edizione l’esplorazione dell’indimenticabile tabellone concentrico porterà i giocatori a farsi largo per tutta la galassia sino al confronto finale con l’Imperatore Palpatine. Una volta al cospetto del potente Signore dei Sith i giocatori potranno scegliere se affrontarlo, oppure sedere al suo fianco e cedere alle lusinghe del Lato Oscuro.

In attesa di sfoderare il vostro Keyblade, il vostro blaster o la vostra spada laser, segnate sul calendario il mese di ottobre 2021, data in cui Asmodee Italia dovrebbe mettere in commercio questi due nuove versioni di Talisman.