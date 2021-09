Tornati dalle vacanze estive, Tamashii Nations è pronta a portarci tantissime nuove figure per i propri collezionisti. Tutti questi prodotti saranno in arrivo nei prossimi giorni nei negozi Italiani e negli store online grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group. I protagonisti di questo mese sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Demon Slayer, Saint Seiya, Dragon Ball e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Settembre 2021

Prodotti in uscita:

Lunch (Dragon Ball ) – S.H. Figuarts

Lunch arriva nella serie S.H. Figuarts dedicata a Dragon Ball. L’action figure dispone di diverse articolazioni e accessori tra cui: parti per capelli (biondi e blu), una mitragliatrice e la Sfera del Drago. Assolutamente da non perdere!

Son Goku Harahachibunme (Dragon Ball) – S.H. Figuarts

Con questo set di accessori potrete ricreare delle fantastiche scene culinarie con Son Goku e i suoi compagni di merende. Il set è in scala con le figure della serie S.H. Figuarts e include: tavolo, sedie, piatti con pietanze, bevande, forchette, bacchette, scenario per ricreare il ristorante, mani e un volto opzionale per la Figuarts Son Goku – A Saiyan Raised On Earth (venduto separatamente).

Elsha Lean e Briheight Gigan (Back Arrow) – S.H. Figuarts

Seconda uscita di Tamashii Nations dedicata alla serie Back Arrow. Questo mese avremmo Elsha Lean per la linea S.H. Figuarts e Briheight Gigan per la linea Robot: The Robot Spirits. Oltre alle figure all’interno troveremo diversi accessori e parti intercambiabili.

Ishigami Senku (Dr Stone) – Figuarts Zero

Dr. Stone arriva per la prima volta nella linea Figuarts Zero di Tamashii Nations! La statua del protagonista Ishigami Senku ha incredibili dettagli e grazie alla posa dinamica, è davvero spettacolare!

Iceborne Zinogre (Monster Hunter World) – S.H. MonsterArts

Nuova uscita dedicata a Monster Hunter per la linea S.H. MonsterArts. Questa stpenda figure del possente Zinogre Iceborne misura 28cm ed arriva con parti intercambiabili, numerose articolazioni ed effetti di pittura davvero incredibili.

Sho Skycloth Steel Saint (Saint Seiya) – Myth Cloth

A grande richiesta arriva la versione Revival di Sho Skycloth meglio conosciuto in Italia come Shadir, uno dei tre Cavalieri D’acciaio. Lo Steel Saint torna nella serie Myth Cloth con nuovi dettagli di sculpt e paint. Nella scatola oltre alla figure troverete: mani e volti intercambiabili, parti opzionali per i capelli e parti per l’armatura e lo scheletro per il totem.

Gundam Dynames Repair III (Gundam 00) – Metal Build

Nuova uscita dedicata al mondo di Gundam per la linea Metal Build. Questo modello, tratto dalla saga Gundam 00, è dotato di un frame in metallo e numerosi accessori e parti intercambiabili (mani, scudi, bazooka, armi ed effetti).

Moon Kaleido Scope (Sailor Moon) – Proplica

Tamashii Nations presenta una nuova Proplica ispirata al mondo di Sailor Moon: ovvero il Moon Kaleido Scope. Come sempre, la replica è super dettagliata e dispone di effetti luminosi e sonori. Per le fan delle guerriere Sailor, un pezzo da non perdere per nulla al mondo.

Nichirin Blade (Demon Slayer) – Proplica

La fantastica Nichirin Blade, la spada di Kyojuro Rengoku da “Demon Slayer”, arriva nella linea Proplica! La replica è in scala 1:1, è realizzata in plastica e metallo ed è lunga ben 95 cm. Oltre a essere perfetta in ogni dettaglio, la spada dispone di effetti sonori: potrete così ascoltare alcuni brani tratti dall’anime.

Pac-Man – Chogokin

Tamashii Nations celebra il 40° anniversario di Pac-Man presentando 3 nuovi prodotti: un Chogokin, una S.H. Figuarts e una Proplica. La terza e ultima uscita è proprio il Chogokin di Pac-Man, in versione robot! Nella scatola inoltre troverete anche 4 fantasmini, una mini figura di Pac-Man e una base display.

RS AGX-04 Gerbera-Tetra Ver. A.N.I.M.E. – The Robot Spirits

Nuova uscita dedicata al mondo di Gundam per la linea The Robot Spirits. Questi robot di alta qualità sono super-articolati ed accessoriati e rendono benissimo la complessità del mecha design.

La nostra scelta

Da veri fan di Demon Slayer la nostra scelta per questo mese è senza ombra di dubbio la Katana realizzata in scala 1:1 di Rengoku. Anche se realizzata in pvc la qualità è molto alta, soprattutto nella lama che sembra davvero realistica. Un perfetto oggetto da collezione da esporre appeso ad un muro o sopra un mobile (in coppia con quella di Tanjiro) per sentirsi dei veri cacciatori di demoni.