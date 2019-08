Tao Pai Pai (Dragon Ball) di Tamashii Nations

Tao Pai Pai è una delle nuove proposte in uscita nel 2020 della linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations per la serie dedicata a Dragon Ball.

Tamashii Nations ha da poco aperto i preordini per la nuova action figure ispirata a Tao Pai Pai (Taipai in Italia) direttamente dall’anime di Dragon Ball per la linea S.H. Figuarts (dove S.H. sta per Simple Style & Heroic Action), continuando le uscite dedicate alla prima stagione del manga (dove il nostro protagonista è ancora un ragazzino) dei prodotti Bandai.



L’action figure è realizzata completamente in plastica, misurerà circa 16 cm, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie di Dragon Ball e sarà completamente snodabile per poter così simulare le pose più estreme proprio come nel cartone animato. Come ci ha sempre abituati Bandai nella confezione troveremo della parti intercambiabili tra cui: volti e mani intercambiabili, una sfera del drago e una colonna distrutta con tanto di effetto di simulazione di volo.

Tao Pai Pai appare per la prima volta nella nella serie di Dragon Ball durante la 1 stagione, venendo ingaggiato dal Governatore del Red Ribbon (Fiocco Rosso nell’adattamento Italiano) per prendere le sfere del drago a Son Goku. Oltre ad essere il fratello dell’Eremita della Gru, è un’assassino su commissione molto esperto, si dimostra spietato contro tutti e prova piacere nell’uccidere le persone tale da diventare la sua professione. Goku riuscirà a sconfiggerlo durante il suo secondo incontro nonostante le scorretezze del killer, ma tornando poi sotto forma di cyborg nella saga di Dragon Ball Z durante il 23° Torneo Tenkaichi, venendo battuto da Tenshinhan. Successivamente verrà ucciso da Majin Bu ma non viene resuscitato dal drago Polunga, per le brutte azioni commesse da vivo e viene mandato nell’Inferno.

Il costo di questa figure sarà di 7.150 yen ( il prezzo Italiano è ancora da definire ) e dovrebbe arrivare in Italia ad aprile 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.