Taron Egerton sarà il nuovo Wolverine?

Curiosi di scoprire la risposta di Taron Egerton alla domanda sui pettegolezzi che lo indicano come il prossimo Wolverine? Cliccate qui!

E’ da alcuni giorni che i fan dell’universo cinematografico Marvel – ancora orfani, dopo “Avengers:Endgame”, della perdita di alcuni fra i più amati super-eroi (so long Iron Man, Black Widow e Captain America!) – sono in fibrillazione per i rumors che vorrebbero l’attore Taron Egerton interpretare il mutante Wolverine nel prossimo franchise degli X-Men da poco acquisito direttamente dalla 20th Century Fox dalla Disney.

A dissipare ogni dubbio ci ha pensato questa settimana lo stesso Egerton, durante una sua apparizione all’ACE Comic Con di Chicago.

L’attore, richiestissimo dopo l’interpretazione di Elton John in “Rocketman”, ha difatti spiegato di non sentirsi ancora fisicamente pronto per il passaggio di testimone del personaggio dalle mani di Hugh Jackman alle sue ma di sperare comunque di essere richiamato fra qualche anno per poter comunque ufficialmente far parte della grande famiglia Marvel.

“Penso di amare quei film e ho molti amici che recitano ruoli in quei film e lo adorano e si divertono molto … Non lo so…Penso che poter essere Logan sia davvero interessante ma sono un po’ sconcertato, non mi sono mai sentito un tipo da Wolverine.”

Egerton ha inoltre aggiunto che si concentrerà invece sulla conclusione della trilogia della serie Kingsman sulla quale “non sono autorizzato a dire nulla se non che c’è una sceneggiatura ed un’idea molto accurata e penso che sarebbe bello finire la storia perché ho amato interpretare il personaggio di Eggsy e mi piacerebbe dirgli addio nel modo giusto e concludere la sua storia.”

Non ci resta che consolarci, perciò, dopo la risposta dell’attore gallese, proprio con Richard Madden, partner di Taron Egerton in “Rocketman”, che troveremo invece presto in scena, a fianco di Kit Harington, proprio nel nuovo film di supereroi “The Eternals” grazie al personaggio di Ikaris, primo ruolo apertamente gay dell’universo cinematografico Marvel.