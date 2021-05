Taxi a tema One Piece per le strade di Tokyo

One Piece è stato uno dei più grandi successi che l’industria dei manga/anime abbia mai visto, negli ultimi 24 anni e il prossimo mese raggiungerà un’altra pietra miliare, con la pubblicazione del suo 99° volume, senza contare che Shueisha ha promesso che il volume 100 sarà sugli scaffali dei negozi prima della fine dell’anno.

Per festeggiare il 100° volume sono compariranno sulle strade di Tokyo 100 taxi dedicati a One Piece!

One Piece per le strade di Tokyo

Il Tokyo Mobility Gallery dell’azienda tecnologica Canvas di Tokyo, equipaggia i finestrini posteriori dei taxi con un vetro speciale che appare trasparente finché l’operatore non decide di fargli visualizzare un’immagine digitale. Questa tecnologia naturalmente non poteva che non essere utilizzata anche per applicare le illustrazioni di anime/manga.

La collaborazione con One Piece è la prima per Canvas e il suo servizio di taxi-hailing partner S.Ride.

Un punto particolarmente interessante è che non solo ci saranno 100 taxi di One Piece, ma tutti mostreranno diversi fotogrammi di opere d’arte del creatore Eiichiro Oda, prese dalle pagine dei volumi 1-99, evidenziando scene cruciali e linee iconiche come la prima audace promessa di Luffy “Sarò il re dei pirati!” e la lacrimosa dichiarazione di Nico Robin “Voglio vivere!”:

One Piece: il live-action su Netflix

La serie televisiva live-action di One Piece di Netflix è prodotta da Tomorrow Studios, in partnership tra ITV Studios, e vede Steven Maeda nel ruolo di showrunner e co-sceneggiatore,

Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) è il sceneggiatore e Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda sono i produttori esecutivi della serie.

Annunciata nel 2017, la serie sarà composta da dieci episodi.

La storia ha come protagonista Monkey D. Luffy e il suo equipaggio di pirati, alle prese con esplorazioni in un mondo fantastico fatto di oceani senza fine e isole esotiche, alla ricerca di un tesoro che permette di diventare il prossimo re dei pirati.

