Lo staff attorno alla produzione di Saint Seiya: Knights of the Zodiac, il film live-action ispirato al capolavoro Saint Seiya (I Cavalieri dello Zodiaco) scritto e disegnato da Masami Kurumada (fate qui i vostri acquisti a tema, fra cui la nuova versione del manga edita da Star Comics), si mostra in un nuovo teaser video e key visual.

Il primo teaser di Saint Seiya: Knights of the Zodiac – il film live-action de I Cavalieri dello Zodiaco

Il film live-action uscirà nel 2023 e la tag-line recita “Pegasus risorgerà”. Di seguito, la key visual:

Key Visual di Saint Seiya: Knights of the Zodiac

Veniamo adesso a quanto di nuovo emerso partendo dal teaser video.

Yoshi Izekawa, produttore presso Toei Animation, dichiara a Variety che la stessa società ha intenzione di realizzare sei film per la controparte live-action del franchise e che sono già avviati i negoziati per la realizzazione di sequel.

Nel cast del film live-action vi è Machenyu (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishusho The Final), Madison Iseman (I sequel di Jumanji, I Know What You Did Last Summer), Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), Famke Janssen (X-Men, Taken), Nick Stahl (Fear the Walking Dead), Diego Tinoco (On My Block) e Mark Dacascos (John Wick; Parabellum, Hawaii Five-O).

Tomasz Baginski (nominato ai premi oscar per il corto animato “Katedra”, The Witcher) dirige il film per Toei con Sony Picture Worldwide Acquisitions. Andy Cheng (Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli) è il coordinatore stunt e coordinatore dei combattimenti. John Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) sono gli sceneggiatori del progetto. Toei distribuirà il film in Giappone e Sony Picture Worldwide Acquisitions è in carica per la distribuzione fuori dal Giappone ad eccezione di Cina e Medio Oriente. Ecco di seguito una descrizione del film: