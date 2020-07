Tenet: ecco la data di uscita ufficiale in Italia

Tenet, il tanto atteso nuovo film distopico di Christopher Nolan, il cui debutto nelle sale cinematografico previsto per metà luglio è stato più volte rinviato a causa dell’emergenza sanitaria di Coronavirus, uscirà prima in Italia che negli Stati Uniti.

Warner Bros. ha finalmente annunciato, con tanto di nuovo poster ufficiale, che la pellicola uscirà il 26 agosto in oltre settanta Paesi tra cui Australia, Canada, Germania, Francia, Giappone, Russia, Spagna, Corea del Sud, Regno Unito e ovviamente Italia. Tenet arriverà, invece, negli Stati Uniti per il fine settimana del Labor Day, nei primi di settembre, ma solo in alcune città selezionate degli Stati Uniti. Lo studio di produzione non ha ancora in programma, per il momento, di distribuire Tenet in Cina. Ricordiamo che originariamente il film era atteso il 17 luglio in tutto il mondo, era stato spostato al 3 agosto, poi al 12 agosto e infine a data da destinarsi.

Il tempo sta per scadere. Ecco il nuovo poster di #TENET solo al cinema da mercoledì 26 agosto. pic.twitter.com/kH1D7rIpBS — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) July 1, 2020

Ricordiamo che Tenet vede nel cast attori del calibro di John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine e Kenneth Branagh. John David Washington è il nuovo protagonista di Tenet che racconta un’azione epica che ruota intorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all’evoluzione, mentre un agente segreto deve cercare in tutti i modi di prevenire la Terza Guerra Mondiale.

Il Protagonista viaggia attraverso un mondo crepuscolare in una missione che si svolgerà in qualcosa al di là del tempo reale. Non un vero e proprio viaggio nel tempo, ma una sorta di inversione temporale. Il team creativo di Nolan che ha lavorato dietro le quinte include il ritorno del direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland e il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson. Musiche ad opera del compositore Ludwig Göransson.

Infine Warner Bros. non ha ancora confermato l’ipotesi circolata nei giorni scorsi di una programmazione in streaming su HBO Max per il mercato statunitense. Nolan su questo punto è stato finora intransigente: Tenet, tra tutti i suoi film, è finora “quello più pensato per l’esperienza del grande schermo”.