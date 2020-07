Tenet a data da destinarsi: i fan sono delusi

Nella giornata di ieri abbiamo appreso che Tenet, il prossimo film di Christopher Nolan, subirà un ennesimo ritardo (trovate il nostro articolo a questo link). L’uscita della pellicola, infatti, è stata posticipata a data da destinarsi, con l’unica certezza (almeno per ora) che ciò avverrà nel 2020. Toby Emmerich, presidente di Warner Bros., ha affermato: “I nostri obiettivi durante tutto questo processo sono stati quelli di assicurare le più alte probabilità di successo per i nostri film e allo stesso tempo di essere pronti a sostenere i nostri partner, le sale cinematografiche, con nuovi contenuti non appena potranno riaprire in sicurezza”.

La notizia di ieri segna il terzo ritardo dell’uscita del film, e i fan del regista Christopher Nolan non sanno più cosa aspettarsi e se il tanto atteso film, Tenet, uscirà davvero entro il 2020. D’altro canto, dopo i nuovi focolai di covid-19 che stanno esplodendo in Florida, California e Texas, è stato più che necessario posticipare l’uscita del film (prevista in seconda istanza per il 12 agosto).

Toby Emmerich tiene a far sapere a coloro che attendono l’uscita del film che a breve sarà ufficializzata una nuova data d’uscita e che i piani marketing per la distribuzione del film non saranno convenzionali, stando anche a quanto riportato dal giornale Variety (potete leggere l’articolo a questo link).

Ma, anche se le motivazioni dietro questo ulteriore ritardo sono ben motivate, i fan di Nolan hanno invaso i social con il loro disappunto, condividendo dei post davvero esilaranti come quelle che trovate di seguito.

tenet delayed again it’s not a good morning pic.twitter.com/caDL33xDC6 — brad pitt’s mistress (@fuscora) July 20, 2020

Tenet is the Duke Nukem Forever of films. — Robert Spooner (@RampagedDeath) July 20, 2020

Christopher Nolan everytime he leaves a meeting with WB about Tenet. pic.twitter.com/bzX4vXJA3t — J (@littlefilme) July 20, 2020

Tra i fan c’è anche chi spera in una distribuzione digitale del film sulle piattaforme di streaming online. Il che non sarebbe una cattiva decisione da parte della Warner Bros. che farebbe contenti molti fan che attendono trepidanti l’uscita della pellicola.